वेज बिरयानी की जगह परोसी गई नॉन वेज बिरयानी! रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम

होटल मालिक की हत्या के बाद लोगों ने किया सड़क जाम ( Etv Bharat )

रांचीः शनिवार की देर रात रांची के कांके रोड में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रांची-पिठोरिया सड़क को ब्लॉक कर दिया.

हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस

चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार की सुबह कांके रोड पर जबरदस्त हंगामा किया गया. जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि शनिवार की देर रात अपराधियों ने रेस्टोरेंट में घुसकर विजय की हत्या कर दी, लोग आक्रोशित हो गए. स्थानीय लोग मौके पर जुटे और सड़क जाम कर दिया.

लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर बेहद आक्रोश दिखा. स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस सिर्फ वसूली का काम कर रही है. कानून व्यवस्था के संबंध में अयोग्य लोगों को थाना प्रभारी बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है. लगभग 1 घंटे तक पुलिस और पब्लिक के बीच जाम हटाने को लेकर मान मनौव्वल चलता रहा. कांके विधायक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस से बातचीत की.

24 घंटे में होगी गिरफ्तारी

लोगों के आक्रोश को देखते हुए कांके रोड में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. इस बीच कांके थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की. भीड़ को पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रेस्टोरेंट मालिक की हत्या में शामिल अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पब्लिक को समझाने के बाद हटाया गया जाम