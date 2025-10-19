ETV Bharat / state

वेज बिरयानी की जगह परोसी गई नॉन वेज बिरयानी! रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम

रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट में होटल मालिक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

BLOCKED ROAD IN RANCHI
होटल मालिक की हत्या के बाद लोगों ने किया सड़क जाम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः शनिवार की देर रात रांची के कांके रोड में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रांची-पिठोरिया सड़क को ब्लॉक कर दिया.

हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस

चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार की सुबह कांके रोड पर जबरदस्त हंगामा किया गया. जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि शनिवार की देर रात अपराधियों ने रेस्टोरेंट में घुसकर विजय की हत्या कर दी, लोग आक्रोशित हो गए. स्थानीय लोग मौके पर जुटे और सड़क जाम कर दिया.

लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर बेहद आक्रोश दिखा. स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस सिर्फ वसूली का काम कर रही है. कानून व्यवस्था के संबंध में अयोग्य लोगों को थाना प्रभारी बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है. लगभग 1 घंटे तक पुलिस और पब्लिक के बीच जाम हटाने को लेकर मान मनौव्वल चलता रहा. कांके विधायक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस से बातचीत की.

24 घंटे में होगी गिरफ्तारी

लोगों के आक्रोश को देखते हुए कांके रोड में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. इस बीच कांके थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की. भीड़ को पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रेस्टोरेंट मालिक की हत्या में शामिल अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पब्लिक को समझाने के बाद हटाया गया जाम

कांके विधायक सुरेंद्र बैठा और पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद आम लोगों ने जाम खत्म कर दिया, जिसके बाद सड़क पर वाहनों का परिचालन शुरू हो पाया. कांके विधायक सुरेंद्र बैठा ने बताया कि पुलिस के द्वारा अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद आम लोगों ने सड़क से जाम हटा लिया है.

शनिवार रात हुई थी हत्या

गौरतलब है कि शनिवार की देर रात बिरयानी को लेकर हुए विवाद में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपियों के द्वारा वेज बिरयानी की मांग की गई थी लेकिन किसी स्टाफ की गलती की वजह से उनके पास नॉनवेज बिरयानी चली गई, इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अपराधियों ने रेस्टोरेंट में बैठे विजय की गोली मारकर हत्या कर दी.

ये भी पढ़ेंः

रांची के रेस्टोरेंट में गोलीबारी, मालिक की गोली मारकर हत्या

धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी भानु मांझी को लगी गोली

धनबाद एफसीआई रेलवे यार्ड में अंधाधुंध गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली

TAGGED:

हत्या के विरोध में सड़क जाम
MURDER OF HOTEL OWNER IN RANCHI
रांची में सड़क जाम
HOTEL OWNER SHOT DEAD IN RANCHI
MURDER IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.