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हिसार के अस्पताल में महिला की डेड बॉडी को चूहों ने कुतरा, हांसी में परिजनों ने किया हंगामा, सड़क किया जाम

हरियाणा के हिसार में महिला के शव को चूहों के कुतरने के बाद परिजनों ने हांसी में सड़क जाम कर दिया.

Road blocked in Hansi after rats gnaw at woman body at Hisar Civil Hospital
हांसी में परिजनों ने किया हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 8:39 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 9:16 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हिसार के नागरिक अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. डेड हाउस में रखे एक महिला के शव को चूहों द्वारा कुतरे जाने के आरोप के बाद आज हांसी में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. रविवार को मृतका के परिजनों ने हांसी की तोशाम चुंगी पर एम्बुलेंस खड़ी कर सड़क जाम कर दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया.

महिला के शव को चूहों ने कुतरा : जानकारी के अनुसार, महिला की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ गई थी. गंभीर हालत में उसे हांसी से हिसार रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. शव को हिसार के सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया था. रविवार सुबह जब परिजन शव लेने पहुंचे तो उन्होंने शव के माथे पर कथित तौर पर चूहों के काटने के निशान देखे. ये देखकर परिजन भड़क गए और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए.

हिसार में महिला की डेड बॉडी को चूहों ने कुतरा (ETV Bharat)

हांसी में परिजनों ने किया जाम : घटना से नाराज परिजनों ने हांसी की तोशाम चुंगी पर जाम लगा दिया. मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही डीएसपी विनोद शंकर, शहर थाना प्रभारी सुखजीत सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और स्थिति को शांत कराया. शहर थाना प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि यहां मृतक के परिजनों ने रोड जाम कर दिया. अब स्थिति नियत्रण में है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 9:16 PM IST

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