इटावा में शव रखकर रोड जाम, फंदे से लटका मिला था युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
परिजनों ने प्लॉट विवाद में हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 2:06 PM IST
इटावा: इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ. नगला वर गांव निवासी 30 वर्षीय रंजीत राजपूत का शव मानिकपुर विशू के जंगल में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. परिजनों ने प्लॉट विवाद में हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है.
बताया जा रहा है कि मृतक रंजीत दूध की डेरी का काम करता था और उसके दो बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की और दूसरा डेढ़ माह का लड़का.
मृतक रंजीत प्लाट के विवाद को लेकर इटावा वकील के पास गया था और वहीं से लौटते समय गायब हो गया था.
जानकारी के अनुसार रंजीत सोमवार से लापता था. काफी तलाश के बाद मंगलवार सुबह उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही इकदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए.
सैकड़ों ग्रामीण शव को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचने के लिए रवाना हो गए. रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाने की कोशिश की.
देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. माहौल बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा.
ग्रामीण लगातार हत्या का मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे. सूचना मिलते ही सीओ सिटी अभय नारायण राय मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की.
डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करने की बात कही और उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
सीओ सिटी ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी. यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है, तो दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और मामला किसी तरह नियंत्रित हो सका.