ETV Bharat / state

रामानुजगंज में NH 343 पर चक्काजाम, गुणवत्ताहीन निर्माण का आरोप, आश्वासन के बाद विरोध समाप्त

रामानुजगंज में NH 343 पर चक्काजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रामानुजगंज : रामानुजगंज NH 343 निर्माणाधीन सड़क के गुणवत्ताहीन कार्य और धूल से हो रही परेशानी को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए चक्काजाम कर दिया. जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम तहसीलदार थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बातचीत कर आश्वासन के बाद यातायात दुरुस्त करवाया.

एक घंटे तक आवागमन था बाधित

रामानुजगंज से बलरामपुर के बीच निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में धूल के गुबार निर्माण की धीमी गति गुणवत्ताहीन कार्य के विरोध में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुरानडीह में मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया. एक घंटे तक आवागमन बंद रहा जिससे स्कूल बस, यात्री बस सहित अन्य राहगीर जाम में फंसे रहे. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.