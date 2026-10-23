रामानुजगंज में NH 343 पर चक्काजाम, गुणवत्ताहीन निर्माण का आरोप, आश्वासन के बाद विरोध समाप्त
रामानुजगंज में निर्माणाधीन NH 343 पर जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ चक्काजाम किया.स्थानीय लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता और धीमी गति से परेशान हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 4:38 PM IST
रामानुजगंज : रामानुजगंज NH 343 निर्माणाधीन सड़क के गुणवत्ताहीन कार्य और धूल से हो रही परेशानी को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए चक्काजाम कर दिया. जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम तहसीलदार थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बातचीत कर आश्वासन के बाद यातायात दुरुस्त करवाया.
एक घंटे तक आवागमन था बाधित
रामानुजगंज से बलरामपुर के बीच निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में धूल के गुबार निर्माण की धीमी गति गुणवत्ताहीन कार्य के विरोध में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुरानडीह में मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया. एक घंटे तक आवागमन बंद रहा जिससे स्कूल बस, यात्री बस सहित अन्य राहगीर जाम में फंसे रहे. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.
गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मांग
इस संबंध में मौके पर मौजूद रामानुजगंज नगरपालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि हम जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ की सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द अच्छी सड़क बनाई जाए.
प्रशासन के आश्वासन पर चक्काजाम समापन
इस संबंध में एसडीएम आनंद नेताम ने कहा कि यहां NH के काम की धीमी प्रगति को देखते हुए और आने जाने वाली आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है. इसको लेकर आमजन ने यहां चक्काजाम किया है.
हम प्रशासन के तरफ से आश्वासन करना चाहते हैं कि काम में तेजी लाएंगे यहां के ठेकेदार एनएच के अधिकारी सभी से चर्चा कर सड़क में जहां दिक्कत हो रही है वहां सुगम करने का प्रयास रहेगा जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा- आनंद नेताम, एसडीएम
एसडीएम ने कहा कि जितना जल्दी हो सके अधिकारियों की ड्यूटी राष्ट्रीय राजमार्ग 343 बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच निर्माणाधीन इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.
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