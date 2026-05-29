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NEET पेपर लीक, क्लस्टर सिस्टम और CBSE ऑन-स्क्रीन मार्किंग के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, रांची में दो घंटे चक्का जाम

रांची: राजधानी रांची में शुक्रवार को आइसा समेत कई छात्र संगठनों ने NEET पेपर लीक, झारखंड में प्रस्तावित कॉलेज क्लस्टर सिस्टम और CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने करीब दो घंटे तक सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन का असर शहर के कई हिस्सों में देखने को मिला, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यह आंदोलन केवल रांची तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे झारखंड में छात्र संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है. छात्रों ने आरोप लगाया कि NEET UG समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और अनियमितताओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

छात्रों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

आंदोलन का दूसरा बड़ा मुद्दा झारखंड का कॉलेज क्लस्टर सिस्टम रहा. छात्र संगठनों ने इस व्यवस्था को छात्र विरोधी बताते हुए कहा कि इससे छोटे कॉलेजों की पहचान और स्वायत्तता प्रभावित होगी. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने के बाद ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई, शोध कार्य और क्षेत्रीय शैक्षणिक ढांचे पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है.

छात्रों ने CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कई छात्रों को अंकन में गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो.