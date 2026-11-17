धमतरी में बदहाल सड़क को लेकर गुस्सा, एफसीआई चौक वार्डवासियों का चक्काजाम, पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी
धमतरी में बदहाल सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा.एफसीआई चौक पर वार्डवासियों ने चक्काजाम कर दिया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 8:10 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर की बदहाल सड़कों और दिनभर उड़ती धूल से परेशान लोगों का सब्र मंगलवार को जवाब दे गया. सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर नागरिकों, व्यापारियों और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एफसीआई चौक के पास चक्काजाम कर दिया. सिहावा चौक से कोलियारी नहर नाका तक सड़क की जर्जर हालत को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. करीब 45 मिनट तक चले प्रदर्शन के कारण मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा. स्थिति संभालने पहुंची पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहने पर हल्के बल का प्रयोग कर उन्हें सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया.
कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ समाधान
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं. दिनभर भारी और छोटे वाहनों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ते हैं, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. खासकर स्कूली बच्चों को इसी सड़क से रोजाना गुजरना पड़ता है. धूल और गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत और आंदोलन करने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ. इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया.
पहले भी मिला था आश्वासन, लेकिन नहीं सुधरी सड़क
वार्डवासी संजू साहू ने बताया कि सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है. करीब 15 दिन पहले भी इसी समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया था. उस समय अधिकारियों ने एक सप्ताह के भीतर काम शुरू कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है.
अधिकारियों को बार-बार फोन करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलता. तीन दिन पहले भी रात से सड़क की मरम्मत शुरू कराने की बात कही गई थी, लेकिन काम नहीं हुआ. अब केवल पानी छिड़काव से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सड़क की मरम्मत जरूरी है. गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जोखिम में है. यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा- संजू साहू, वार्डवासी
वहीं वार्डवासी शकील अहमद ने सड़क की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार शासन-प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि वाहन चालक कभी भी गंभीर हादसे का शिकार हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर घायल हो गया था, जो अब भी बिस्तर पर है.
मूलभूत सुविधा के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा : युवा कांग्रेस
युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष गीतराम सिन्हा ने कहा कि यह विडंबना है कि लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है और काम भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर गड्ढे और धूल की समस्या बनी हुई है. रोजाना लोग परेशान हो रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं.
धूल के कारण लोगों को सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले भी आंदोलन के दौरान अधिकारियों ने जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ. गीतराम सिन्हा ने साफ कहा कि जब तक सड़क का काम पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी - गीतराम सिन्हा, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस
दो दिन बाद शुरू होगा गड्ढे भरने का काम :PWD
इधर, प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी मुरलीधर पैकरा ने भी प्रदर्शनकारियों से चर्चा की. उन्होंने बताया कि कोलियारी तक सड़क निर्माण का काम स्वीकृत है और फिलहाल निर्माण कार्य प्रगति पर है.
निर्माण के दौरान कुछ परेशानियां आ रही हैं. धूल से राहत दिलाने के लिए ठेकेदार को लगातार पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिन बाद सड़क के गड्ढे भरने का काम भी शुरू करा दिया जाएगा. विभाग की ओर से लोगों को धूल और गड्ढों की समस्या से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा- मुरलीधर पैकरा, अधिकारी PWD
स्थायी समाधान की मांग
हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि उन्हें केवल पानी छिड़काव या गड्ढों की अस्थायी मरम्मत नहीं, बल्कि सड़क की स्थायी समस्या का समाधान चाहिए. अब देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी का दो दिन में गड्ढे भरने का आश्वासन धरातल पर कितना उतरता है या फिर लोगों को अपनी मांगों के लिए एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा.
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