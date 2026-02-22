ETV Bharat / state

बूंदी में मेगा किनारे खड़े बच्चे को बजरी भरे ट्रक ने कुचला, गुस्साए ग्रामीणों का सड़क पर शव के साथ धरना

‎बूंदी: जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में शनिवार शाम दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. 148-डी मेगा हाइवे पर खड़ा बच्चा तेज रफ्तार बजरी भरे ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसा रामी की झोंपड़ियों गांव के पास हुआ. बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने हाइवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया. ‎इधर, हादसे की ‎सूचना मिलते ही हिंडोली पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी और थानाधिकारी मुकेश यादव मय जाप्ता पहुंचे. ग्रामीणों से समझाइश की. पुलिस ने ट्रक चालक पर कार्रवाई की बात की. पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश जारी है.जांच शुरू कर दी गई. हादसे की सूचना पर नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे.

हाइवे किनारे खड़ा था बच्चा: ‎‎ग्रामीणों ने बताया कि पूरण बैरागी नामक बच्चा 148-डी मेगा हाइवे किनारे खड़ा था, तभी चालक ने तेज रफ्तार ट्रक से नियंत्रण खो दिया. बेकाबू ट्रक बच्चे की ओर मुड़ गया. जबरदस्त टक्कर से बच्चे की तुरंत मौत हो गई. घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. जैसे ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे, उनका गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

