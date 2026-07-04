ETV Bharat / state

सड़क के लिए संघर्ष, 9 घंटे बाद पामगढ़ चक्काजाम समाप्त, 4 बिंदुओं पर बनी सहमति

डोंगाकोहरौद की महिलाओं के नेतृत्व में 15 साल से बदहाल सड़क के लिए प्रदर्शन किया गया.

JANJGIR CHAMPA ROAD PROTEST
जांजगीर चांपा चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 4, 2026 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: डोंगाकोहरौद के ग्रामीणों को 15 साल से खस्ताहाल सड़क की समस्या से अब निजात मिल पाएगा. महिलाओं के नेतृत्व में किए गए चक्काजाम और युवाओं के अनशन के बाद जिला प्रशासन से बातचीत में चार बिंदुओं पर सहमति बनी है.

बदहाल सड़क के लिए चक्काजाम

शुक्रवार को पामगढ़ के अंबेड़कर चौंक में सुबह 10 बजे से डोंगाकोहरौद के लोगों ने चक्काजाम कर दिया. इस चक्काजाम का गांव की महिलाओं ने नेतृत्व किया. पामगढ़ के व्यापारियों ने भी ग्रामीणों का साथ दिया और अपनी दुकानें और बाजार बंद कर चक्काजाम को समर्थन दिया.15 वर्षो से बदहाल सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की. चक्काजाम के दौरान बारिश भी हुई लेकिन महिलाएं सड़क पर डटी रही.

डोंगाकोहरौद की महिलाओं का सड़क के लिए चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला प्रशासन के आश्वासन के 9 घंटे बाद रोड ब्लॉक खत्म

ग्रामीणों के प्रदर्शन और चक्काजाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. लोगों को समझाने की कोशिश की गई. सुबह से चल रही चर्चा का दौर शाम तक चला, और शाम 7 बजे महिलाओं के सामने जिला प्रशासन के आश्वासन को सुनाया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.

Protest For Road Pamgarh
महिलाओं से बात करते पुलिस प्रशासन के अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए सड़क मरम्मत कराने के लिए ग्राम पंचायत को 29 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने और आरईएस के माध्यम से काम कराने, भारी वाहनों के प्रवेश मे रोक लगाने, सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने और प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद दिसंबर माह से सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया.

Protest For Road Pamgarh
ज्ञानेंद्र सिंह, एडिशनल कलेक्टर जांजगीर चांपा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह से चक्काजाम और आमरण अनशन के मामले में ग्रामीणों और प्रतिनिधिमंडल से बात की गई. 4 बिंदुओं पर सहमति बनी और चक्काजाम समाप्त किया गया. आमरण अनशन पर बैठे लोगों से भी बात की जा रही है- ज्ञानेंद्र सिंह, एडिशनल कलेक्टर, जांजगीर चांपा

युवाओं का अनशन भी होगा खत्म

सड़क के लिए जिला प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद डोंगाकोहरौद की महिलाओं ने अनशन पर बैठे युवकों को भी आंदोलन समाप्त करने की समझाइश देने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है. वहीं घंटों के चक्काजाम समाप्त होने के बाद पामगढ़ के व्यवसायिक संस्थान भी देर शाम खुलने लगे.

मलाईदार कुर्सियां छूटीं, अब संभालनी होगी कक्षा, 74 कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म
जनकपुर की फॉरेस्ट कॉलोनी में घूमते दिखा लकड़बग्घा, एमसीबी वन विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील
तड़ित चालक लगे लेकिन नहीं कर रहे काम, आकाशीय बिजली से नहीं इसके कंपन से हुई साइबेरियन पक्षियों की मौत

TAGGED:

पामगढ़ चक्काजाम
PAMGARH BLOCKADE
सड़क के लिए संघर्ष
PROTEST FOR ROAD
JANJGIR CHAMPA ROAD PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.