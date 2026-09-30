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Special: न सड़क-न पानी! बदहाली में डूबा लातेहार का 'बथनही गांव', इलाज के अभाव में एक बच्चे की हो चुकी है मौत

लातेहार: सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़क और विकास पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन लातेहार जिले में आज भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई है. यहां रहने वाले लोगों को बीमार पड़ने पर अस्पताल भी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है. इसी प्रकार का एक गांव है लातेहार का बथनही टोला. यहां आज तक सड़क की सुविधा बहाल नहीं हो सकी. गांव में रहने वाले एक होनहार बच्चे की मौत सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हो गई.

स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश उरांव बताते हैं कि सूरज काफी होनहार बच्चा था, लेकिन गांव की बदहाली के कारण मासूम की जिंदगी चली गई. उन्होंने बताया कि इस गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है. ग्रामीणों को पैदल ही गांव से बाहर जाना पड़ता है. ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे इलाज के लिए बाहर ले जाना भी मुश्किल हो जाता है.

इसी गांव में एक बच्चा सूरज भुइयां था. ग्रामीण बताते हैं कि वह पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था और वह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना देखा था. लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पिछले सप्ताह वह बीमार हो गया था, जिसका समय पर इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई.

ग्रामीणों को पक्की सड़क तक आने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होती है. गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो यहां के ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टर के भरोसे ही इलाज करवाने को विवश हो जाते हैं. गांव में शिक्षा का भी कोई माहौल नहीं है. 12 साल होते-होते अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के पेशरार पंचायत का बथनही टोला एक छोटा सा गांव है. यहां लगभग 20 परिवार दलित समाज के निवास करते हैं. गांव में विकास की सच्चाई यह है कि आज तक इस गांव में पक्की सड़क की बात तो दूर कच्ची सड़क भी नहीं बन पाई है.

पानी की समस्या (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि सुविधा और व्यवस्था के अभाव में गांव के अधिकांश पुरुष काम की तलाश में गांव से बाहर चले जाते हैं. ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो गांव से अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है. सड़क के अभाव में कोई भी गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाती. यहां रहने वाले किसी भी ग्रामीण के पास बाइक तक नहीं है. कोई बाहरी व्यक्ति ही कभी-कभार बाइक से गांव तक पहुंचता है.

गांव में बिजली की समस्या (ETV BHARAT)

बिजली गायब, नदी का पानी पीने को विवश

ग्रामीण महिला मिनिया देवी, गुड़िया देवी, साधु भुइयां ने आदि ने बताया कि लगभग 3 साल पहले गांव में बिजली के लिए पोल और तार लगाए गए थे. कुछ दिनों तक बिजली आई थी लेकिन उसके बाद बिजली जो खराब हुई वह वापस नहीं बनी. पिछले डेढ़-दो वर्षों से गांव में बिजली गायब है. रात होते ही पूरा गांव अंधेरे के आगोश में समा जाता है.

नदी का पानी लाने जाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक पानी टंकी भी लगाने के लिए योजना तैयार की गई थी. लेकिन लोहे का ढांचा तैयार कर छोड़ दिया गया. आज तक इस गांव में न तो चापानल लगाया गया और न ही पेयजल की कोई और सुविधा बहाल की गई. मजबूरी में यहां के ग्रामीण गांव से थोड़ी दूर पर स्थित बरसाती नदी के किनारे बने गड्ढे से पानी पीने को विवश हैं. ग्रामीणों ने कहा कि गांव की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.

नदी का पानी लेकर जाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

प्रशासन से अपील फिर भी नहीं मिली सुविधा

इस संबंध में पंचायत के मुखिया अमित बारला ने बताया कि गांव का बाहरी इलाका वन भूमि में पड़ता है. इसी कारण गांव में सड़क बनाने में परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि अपने खर्चे पर उन्होंने ग्रामीणों को आने-जाने के लिए जहां तक संभव हो पाया, वहां तक पैदल चलने लायक सड़क बनवाया है. जिला प्रशासन से गांव में पक्की सड़क बनाने की अपील भी की गई है.

सड़क की समस्या (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि इस गांव में बिजली लोहरदगा जिले से आई थी. लेकिन पिछले कई दिनों से खराब है. उन्होंने कहा कि सड़क के अभाव में गांव तक कोई गाड़ी भी नहीं जा पाती है, इसी कारण पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है. जिला प्रशासन से सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है.

उन्होंने बच्चे की मौत के संबंध में बताया कि बच्चा बीमार तो था. लेकिन बाद में पता चला कि उसे सांप ने भी काट लिया था. व्यवस्था नहीं रहने के कारण समय पर इलाज नहीं हुआ, जिससे उसकी मौत होने की सूचना मिली थी.

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