चमोली में पावर प्रोजेक्ट में पानी ओवरफ्लो, 100 मीटर सड़क प्रभावित, PWD को ₹15 लाख का नुकसान
चमोली में हिम ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट में पानी ओवरफ्लो होने से PWD की सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2026 at 5:10 PM IST
चमोली: जिले के कांडई पुल के पास बनाला क्षेत्र में हिम ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट में ओवरफ्लो होने से लोक निर्माण विभाग की सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है. ओवरफ्लो के बाद पाइप फटने से तेज पानी और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे करीब 100 मीटर सड़क प्रभावित हुई है. लोक निर्माण विभाग ने नुकसान का प्रारंभिक आकलन 15 लाख रुपये से अधिक किया है.
घटना के मुताबिक, 29 सितंबर की सुबह हिम ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट में अचानक ओवरफ्लो होने से पानी का तेज बहाव बाहर आ गया. पाइप फटने से पानी और मलबे ने सड़क को अपनी चपेट में ले लिया. इससे सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ ही करीब 50 मीटर से अधिक पेंटिंग भी पूरी तरह बर्बाद हो गई.
स्थानीय लोगों का कहना है कि हिम ऊर्जा परियोजना में ओवरफ्लो की स्थिति पहले भी सामने आ चुकी है. बार-बार ऐसी घटनाएं होने से परियोजना की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रामीण सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि, गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान सड़क से कोई राहगीर या वाहन नहीं गुजर रहा था. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है.
ग्रामीण, प्रशासन और संबंधित विभाग से पूरे मामले की जांच कराने, सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.
घटना से विभाग की सड़क को करीब 15 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. परियोजना और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर वास्तविक क्षति का आकलन करेंगे. इसके बाद हिम ऊर्जा को क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस भेजा जाएगा.
-अनूप सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग-
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