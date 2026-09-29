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चमोली में पावर प्रोजेक्ट में पानी ओवरफ्लो, 100 मीटर सड़क प्रभावित, PWD को ₹15 लाख का नुकसान

चमोली में पावर प्रोजेक्ट में पानी ओवरफ्लो ( PHOTO- ETV Bharat )

चमोली: जिले के कांडई पुल के पास बनाला क्षेत्र में हिम ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट में ओवरफ्लो होने से लोक निर्माण विभाग की सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है. ओवरफ्लो के बाद पाइप फटने से तेज पानी और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे करीब 100 मीटर सड़क प्रभावित हुई है. लोक निर्माण विभाग ने नुकसान का प्रारंभिक आकलन 15 लाख रुपये से अधिक किया है.