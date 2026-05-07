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यूपी में बरेली और श्रावस्ती में रोड एक्सीडेंट, 2 की मौत, 1 घायल

बहेड़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई.

यूपी में सड़क हादसा
यूपी में सड़क हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 11:55 AM IST

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बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम मंडनपुर शुमाली निवासी 18 वर्षीय शाहीन पुत्र जाकिर हुसैन बुधवार की रात करीब 9 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर के पास जा रहा था. इसी दौरान बहेड़ी की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर नंबर UP 81 CT 7704 ने उसकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शाहीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

सूचना मिलने पर बहेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि टैंकर को सीज कर दिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

श्रावस्ती में सड़क हादसे में पिता की मौत: वहीं, श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 9 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, तेलियन पुरवा गांव निवासी 30 वर्षीय पवन कुमार यादव अपने बेटे ऋषभ (9) के साथ मोहनीपुर से ट्रैक्टर बनवाकर घर लौट रहे थे. जमुनहा मोड़ के पास घर के निकट ट्रैक्टर बैक करते समय अचानक उसका पहिया सड़क किनारे गड्ढे में चला गया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरी पानी से भरी खाई में पलट गया. हादसे में पिता-पुत्र दोनों ट्रैक्टर के नीचे दब गए.

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को सीधा कर दोनों को बाहर निकाला. गंभीर हालत में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) इकौना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल ऋषभ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. थाना अध्यक्ष परमानंद तिवारी ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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