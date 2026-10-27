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मेरठ को जोड़ने वाले हाईवे पर संभलकर चलाएं गाड़ी, 47 ब्लैक स्पॉट, पिछले एक साल में 520 मौतें

मेरठ में बढ़ गए ब्लैक स्पॉट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : यूपी में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे नजदीकी मेरठ जिले में भी दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है. सड़क दुर्घटनाओं में भी यहां बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है. यहां एक साल पहले तक 23 ब्लैक स्पॉट थे, लेकिन इस समय ये संख्या 47 हो गई है.

एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, जिलेभर में अलग-अलग स्थान पर ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी यह चिन्हित किए गए हैं. अकेले नेशनल हाईवे- 58 (मेरठ-देहरादून हाईवे) पर ही 12 ब्लैक स्पॉट हैं, इसी प्रकार अलग-अलग मार्ग पर ब्लैक स्पॉट हैं. उन्हें चिन्हित करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं.

जिले में पिछले एक साल में 520 की जान चली गई. (Video Credit; ETV Bharat) इन ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति कि महत्वपूर्ण बैठक में भी होती है, जिसमें न सिर्फ यातायात पुलिस, बल्कि एनएचएआई पीडब्ल्यूडी समेत जितने भी संबंधित विभाग हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं सभी को बुलाया जाता है. नोडल PWD होता है. प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श होता है कि कैसे एक्सीडेंट के प्रतिशत को कम किया जा सके. एसपी यातायात राजू श्रीवास्तव का कहना है कि चार से पांच ब्लैक स्पॉट पर इस वक्त कार्य चल रहा है और जो भी ब्लैक स्पॉट हैं, वहां जो दुर्घटना होती हैं उसमें कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. दुर्घटना संभावित क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है. बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आगे जो क्षेत्र है वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है. लोगों से अपील की जाती है कि वह सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें. ऐसे स्थान जहां एक से अधिक बार दुर्घटना होती है, उन्हें ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया जाता है. वहां पर साइन बोर्ड या डिवाइडर लगाकर दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.