मेरठ को जोड़ने वाले हाईवे पर संभलकर चलाएं गाड़ी, 47 ब्लैक स्पॉट, पिछले एक साल में 520 मौतें
मेरठ-देहरादून हाईवे-58 पर सबसे ज्यादा 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. जिले की अन्य सड़कों पर 170 ब्लैक स्पॉट हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:10 PM IST
मेरठ : यूपी में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे नजदीकी मेरठ जिले में भी दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है. सड़क दुर्घटनाओं में भी यहां बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है. यहां एक साल पहले तक 23 ब्लैक स्पॉट थे, लेकिन इस समय ये संख्या 47 हो गई है.
एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, जिलेभर में अलग-अलग स्थान पर ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी यह चिन्हित किए गए हैं. अकेले नेशनल हाईवे- 58 (मेरठ-देहरादून हाईवे) पर ही 12 ब्लैक स्पॉट हैं, इसी प्रकार अलग-अलग मार्ग पर ब्लैक स्पॉट हैं. उन्हें चिन्हित करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं.
इन ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति कि महत्वपूर्ण बैठक में भी होती है, जिसमें न सिर्फ यातायात पुलिस, बल्कि एनएचएआई पीडब्ल्यूडी समेत जितने भी संबंधित विभाग हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं सभी को बुलाया जाता है. नोडल PWD होता है. प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श होता है कि कैसे एक्सीडेंट के प्रतिशत को कम किया जा सके.
एसपी यातायात राजू श्रीवास्तव का कहना है कि चार से पांच ब्लैक स्पॉट पर इस वक्त कार्य चल रहा है और जो भी ब्लैक स्पॉट हैं, वहां जो दुर्घटना होती हैं उसमें कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. दुर्घटना संभावित क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है. बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आगे जो क्षेत्र है वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है. लोगों से अपील की जाती है कि वह सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें.
ऐसे स्थान जहां एक से अधिक बार दुर्घटना होती है, उन्हें ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया जाता है. वहां पर साइन बोर्ड या डिवाइडर लगाकर दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.
यहां हैं ब्लैक स्पॉट
- दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 12 ब्लैक स्पॉट.
- मेरठ-मवाना नेशनल हाईवे- 34 पर 6 ब्लैक स्पॉट.
- मेरठ-बागपत (NH- 332) पर 4 ब्लैक स्पॉट.
- मेरठ-शामली-करनाल (NH-709A) पर 4 ब्लैक स्पॉट.
- मेरठ-बुलंदशहर हाईवे (NH-235) पर 1 ब्लैक स्पॉट.
- मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर 3 ब्लैक स्पॉट
- इसी तरह जिले के अलग-अलग प्रमुख मार्गों पर 170 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है. स्टेट हाईवे पर दो. पहले सिर्फ 23 ब्लैक स्पॉट थे.
बीते कुछ दिनों में हुईं घटनाएं
- दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ के पास एक युवा सब इंस्पेक्टर की हादसे में मौत हो गई.
- मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर दो कारों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हुई.
- जिले के दबथुआ गांव में मेरठ-करनाल हाईवे पर हुई एक अन्य दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई.
दुर्घटना कम हों इसको लेकर सभी प्रयास कर रहे हैं. ऐसे मार्ग चिह्नित किए गए हैं जहां अंधे मोड़ हैं यानी सामने से आने वाले व्यक्ति को एकदम से ये अंदाजा नहीं हो सकता कि उनके दाएं या बाएं से कौन सा वाहन आ रहा है. इसके लिए कन्वेक्स मिरर भी लगाने को लेकर सहमति बनी है. -परियोजना निदेशक, एनएचएआई
सड़क हादसों पर नजर : आंकड़ों पर नजर डालें तो साल दर साल हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. बीते वर्ष के जो मेरठ के आंकड़े रिकॉर्ड में हैं उनके अनुसार 1090 सड़क दुर्घटनाएं मेरठ जिले में हुईं, इन सड़क दुर्घटनाओं में 520 लोगों की जान गई. इस वर्ष सितम्बर तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जिले में हादसों की संख्या 700 के पार है, जिसमें 340 लोगों की मौत हुई है. जिम्मेदार मानते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें लगभग 65 प्रतिशत हादसे नेशनल हाईवे पर मेरठ जिले में हुई हैं. इन हादसों की हालांकि कई वजह हैं, लेकिन प्रमुख वजह ओवर स्पीडिंग है.
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