मरवाही में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने मारी टक्कर, कोहरे की वजह से बढ़े सड़क हादसे

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पारा जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है. सर्द हवाओं की वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. कोहरे की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, वहीं सड़क हादसों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. मंगलवार को घने कोहरे की वजह से बाइक सवार पिता पुत्र हादसे का शिकार हो गए. बाइक की टक्कर ट्रक से हो गई. हादसे में पिता की मौत हो गई जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और बाइक सवार पिता पुत्र को सामने से आ रही ट्रक नजर नहीं आई.

सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर

हादसा मरवाही माडाकोड मुख्य मार्ग पर हुआ. एंबुलेंस की मदद से घायल लड़के को अस्पताल भिजवाया गया है. घायल को सिर में गंभीर चोटें आई हैं. हादसे में जान गंवाने वाले मृतक शिक्षक का नाम बख्शी दास और घायल लड़के का नाम अंकित दास है. घायल छात्र अंकित दास आईटीआई का छात्र है. बस छूट जाने के कारण पिता बेटे को बाइक से कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, तभी दोनों हादसे का शिकार हो गए. लोगों का कहना है सर्दी बढ़ने की वजह से इलाके में घना कोहरा सुबह के वक्त छाया रहता है. जब धूप कड़ी होने लगती है तो कोहरा छटता है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर बड़ी जोरदार थी. मौके पर ही बाइक चला रहे पिता की मौत हो गई.