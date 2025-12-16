ETV Bharat / state

मरवाही में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने मारी टक्कर, कोहरे की वजह से बढ़े सड़क हादसे

हादसे में पिता की मौत हो गई जबकि बेटे की हालत गंभीर है.

Accidents increased due to fog
गौरेला पेंड्रा मरवाही (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: पारा जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है. सर्द हवाओं की वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. कोहरे की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, वहीं सड़क हादसों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. मंगलवार को घने कोहरे की वजह से बाइक सवार पिता पुत्र हादसे का शिकार हो गए. बाइक की टक्कर ट्रक से हो गई. हादसे में पिता की मौत हो गई जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और बाइक सवार पिता पुत्र को सामने से आ रही ट्रक नजर नहीं आई.

सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर

हादसा मरवाही माडाकोड मुख्य मार्ग पर हुआ. एंबुलेंस की मदद से घायल लड़के को अस्पताल भिजवाया गया है. घायल को सिर में गंभीर चोटें आई हैं. हादसे में जान गंवाने वाले मृतक शिक्षक का नाम बख्शी दास और घायल लड़के का नाम अंकित दास है. घायल छात्र अंकित दास आईटीआई का छात्र है. बस छूट जाने के कारण पिता बेटे को बाइक से कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, तभी दोनों हादसे का शिकार हो गए. लोगों का कहना है सर्दी बढ़ने की वजह से इलाके में घना कोहरा सुबह के वक्त छाया रहता है. जब धूप कड़ी होने लगती है तो कोहरा छटता है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर बड़ी जोरदार थी. मौके पर ही बाइक चला रहे पिता की मौत हो गई.

कोहरे की वजह से बढ़े सड़क हादसे (ETV Bharat)

कोहरे की वजह से हुआ हादसा

हादसे में घायल छात्र को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. मृतक शिक्षक मरवाही विकासखंड के चिचगोहना गांव के निवासी थे, जबकि उनकी पदस्थापना मरवाही विकाशखण्ड के पडरिपानी गांव के स्कूल में थी. घटना की सूचना मिलते ही मरवाही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए ट्रक को कब्जे में लेकर चालाक को हिरासत में ले लिया है. थाना प्रभारी मरवाही शानिप रात्रे का कहना है कि कोहरे के चलते हादसा हुआ है ट्रक को जब्त कर चालाक को हिरासत में ले लिया गया है.

गाड़ी चलाते वक्त इन बातों को रखें ध्यान

  • गाड़ी की गति सीमा को कम रखें.
  • जरुरत के मुताबिक अपर डिपर लाइट का इस्तेमाल करें.
  • पार्किंग लाइट का इस्तेमाल गाड़ी खड़ी करने के लिए करें.
  • लो बीम हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स बड़ी गाड़ी है तो ऑन रखें.
  • कोहरे में ओवर टेक करने से बचें.
  • आगे चल रही गाड़ी से दूरी बनाकर चलें.
  • दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरुर पहनें.
  • चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाएं.
  • जरुरत के मुताबिक एंडिकेटर का इस्तेमल करना न भूलें.

