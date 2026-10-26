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मौत का हाईवे बना हल्द्वानी-लालकुआं मार्ग, 3 दिन में 5 घरों के बुझे चिराग, उठे कई सवाल

हल्द्वानी में बढ़ रहे सड़क हादसे ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: हल्द्वानी से लालकुआं तक सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. तीन दिन पहले तीनपानी ओवरब्रिज पर कार डिवाइडर से टकराने के बाद तीन किशोरों की जान चली गई थी, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी. अब लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में स्कूटी और कैंटर की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने वाहन चालकों की सतर्कता, ओवरटेकिंग और यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तेज रफ्तार और जरा-सी चूक, जिंदगी पर भारी पड़ रही है. हल्द्वानी से लालकुआं के बीच तीन दिनों के भीतर हुए दो हादसों में पांच लोगों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं ने सड़क पर सफर करने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. सबसे पहले हल्द्वानी के तीनपानी ओवरब्रिज पर दर्दनाक दुर्घटना सामने आई थी. यहां ओवरटेक करने के दौरान कार चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई. उसमें चार नाबालिग सवार थे.