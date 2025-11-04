यूपी में सड़क हादसे; लखनऊ और चित्रकूट में सोमवार रात हुए भीषण हादसों में 6 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर
लखनऊ में आलू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 3 को रौंदा, 2 युवकों ने दम तोड़ा. चित्रकूट में पिता-पुत्र, भतीजे समेत 4 की जान गई.
Published : November 4, 2025 at 8:25 AM IST
लखनऊ/चित्रकूट : यूपी के दो जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई. दुर्घटनाओं में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
लखनऊ में बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली ने तीन को रौंदा, दो की मौत
भीषण सड़क हादसा सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के दरोगा खेड़ा में हुआ. इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापती ने बताया कि सोमवार को सरोजनीनगर के भुइयां माता मंदिर के पास, दरोगा खेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर संचित, उमेश और सुनील अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे. घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सामने से आ रही आलू लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई. हादसे में संचित रावत (26) निवासी पिनवट गांव व सुनील पन्ना उर्फ बिहारी (20) निवासी लोहार बग्गा, झारखंड की मौके पर ही मौत हो गई. उमेश (20) को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक फरार है. उसकी तलाश की जा रही है.
चित्रकूट सड़क हादसे में पिता-पुत्र, भतीजे समेत 4 की मौत
चित्रकूट में सोमवार रात एनएच 35 पर खोह मोड़ के पास बोलेरो और बस से टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. इनमें तीन एक ही परिवार के थे. दुर्घटना में घायल 4 लोगों की हालत गंभीर है. उनका प्रयागराज SRN हास्पिटल में इलाज चल रहा है.
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक कर्वी कोतवाली क्षेत्र के गढ़ीवा गांव के मजरा कैंप को पुरवा निवासी राजा भैया (40) अपनी पत्नी-बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बोलेरो से ससुराल ऐचवारा गांव बर्थ डे पार्टी में शामिल होने गए थे. रात करीब साढ़े नौ बजे लौटते वक्त एनएच 35 पर खोह मोड़ के पास उनकी बोलेरो सामने से आ रही बेकाबू रोडवेज बस से टक्करा गई. दुर्घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल सोनेपुर पहुंचाया. जहां. राजा भैया के दो बेटों मोहित (10), सुभाष (5) और भतीजे रोहित को डाॅक्टरों के मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान राजा भैया की मौत हो गई. हादसे में घायल राजा भैया की पत्नी शोभा देवी, बेटी संध्या, भतीजे ओमकार और अभिलाष का इलाज चल रहा है. दो घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है.
