ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे; संभल-मैनपुरी में बाइकसवार तीन युवकों और कानपुर में महिला की मौत

संभल ; सड़क हादसे में दो युवकों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

संभल/मैनपुरी/कानपुर : यूपी के दो जिलों संभल-मैनपुरी और कानपुर में हुई दुर्घटनाओं में महिला समेत चार लोगों की जान चली गई. संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा रजपुरा स्थित रजपुरा-गवां मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइकसवार दो युवकों की जान चली गई. मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में बेवर-फर्रुखाबाद मार्ग पर दहेड़ मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई. वहीं कानपुर घाटमपुर क्षेत्र में मुगल रोड पर बाइक से गिरकर महिला की जान चली गई.



संभल के राजपुरा थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि रजपुरा-गवां मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइकसवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने दोनों युवकों को आननफानन रजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे युवक की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया. युवकों की पहचान संजय पुत्र मोहरसिंह, ग्राम सौंदन और जहानपुर निवासी युवक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.