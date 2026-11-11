यूपी में सड़क हादसे; संभल-मैनपुरी में बाइकसवार तीन युवकों और कानपुर में महिला की मौत
संभल में अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना, मैनपुरी में दो बाइकों में भिड़ंत, कानपुर में बाइक से गिर कर महिला की जान गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:59 AM IST
संभल/मैनपुरी/कानपुर : यूपी के दो जिलों संभल-मैनपुरी और कानपुर में हुई दुर्घटनाओं में महिला समेत चार लोगों की जान चली गई. संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा रजपुरा स्थित रजपुरा-गवां मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइकसवार दो युवकों की जान चली गई. मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में बेवर-फर्रुखाबाद मार्ग पर दहेड़ मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई. वहीं कानपुर घाटमपुर क्षेत्र में मुगल रोड पर बाइक से गिरकर महिला की जान चली गई.
संभल के राजपुरा थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि रजपुरा-गवां मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइकसवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने दोनों युवकों को आननफानन रजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे युवक की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया. युवकों की पहचान संजय पुत्र मोहरसिंह, ग्राम सौंदन और जहानपुर निवासी युवक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.
कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मुगल रोड पर मंगलवार शाम हुए सड़क हादसे में बाइक से गिर कर महिला की मौत हो गई. महिला अपने पति और तीन साल की मासूम बेटी के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी.
रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि काटर गांव के रहने वाले फूल सिंह की ससुराल कानपुर देहात के रूरा में है. फूल सिंह मंगलवार को पत्नी कुसुम कली (30) और तीन साल की बेटी के साथ बाइक से ससुराल से वापस गांव लौट रहे थे. मुगल रोड पर घुघुआ पुल के पास पीछे से तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और कुसुम कली सड़क पर गिर पड़ी.
सड़क पर गिरने से कुसुमकली के सिर में गंभीर चोटें आई थीं. स्थानीय लोगों की मदद से कुसुमकली को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद को मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही है. शुरुआती फुटेज में महिला चलती बाइक से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है. परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में बेवर-फर्रुखाबाद मार्ग पर दहेड़ मोड़ के पास दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें युवक नीम करोरी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे.
क्षेत्राधिकारी भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि बिछवां थाना क्षेत्र के ग्राम जसरऊ निवासी दीपक, अंकुश पुत्रगण इंदल सिंह और अतुल पुत्र राजू एक बाइक से नीम करोरी मंदिर में दर्शन करने गए थे. दर्शन के बाद तीनों गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बेवर-फर्रुखाबाद मार्ग पर दहेड़ मोड़ के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई.
दूसरी बाइक पर फर्रुखाबाद के थाना मेरापुर क्षेत्र के गांव गुराऊ, सादी नगर निवासी जीतू पुत्र मनोज, अभिषेक उर्फ केशव पुत्र शिवनंदन और कृष्णा पुत्र अवधेश उर्फ पप्पू सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार सभी छह युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने कृष्णा (19) को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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