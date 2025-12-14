ETV Bharat / state

यूपी के सड़क हादसों में 6 की मौत; हमीरपुर में सगे भाइयों सहित 4 की जान गई, फर्रुखाबाद-उन्नाव में भी एक्सीडेंट से 2 मौतें

हमीरपुर में सगे भाईयों सहित 4 की जान गई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर/फर्रुखाबाद/उन्नाव/मथुरा: घने कोहरे का कहर यूपी की सड़कों पर शनिवार-रविवार रात देखने को मिला. हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट बस और चारपहिया गाड़ी की भिड़ंत में दो सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका बांदा में इलाज चल रहा है. वहीं, फर्रुखाबाद के इटावा-बरेली हाइवे पर गन्ना लदी ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. तीसरा हादसा उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ हाइवे पर हुआ. जहां मिनी ट्रक, कंटेनर और बस की भिडंत में बस ड्राइवर की मौत हो गई है. वहीं, मथुरा में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. इस हादसे में 18 लोग घायल हैं. हमीरपुर में एक ही गांव के 4 की मौत: हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में इचौली गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही गुजरात की टूरिस्ट बस ने चारपहिया गाड़ी में टक्कर मार दी. हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. चौथे युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया. यह हादसा इतना भयानक था कि चारपहिया गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. मौदहा क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि मृतकों की पहचान सिद्धगोपाल यादव (60) पुत्र मइयादीन, राम सहोदर (40) पुत्र छोटेलाल, घनश्याम (34) पुत्र छोटेलाल और सोनू (38) पुत्र प्यारेलाल के तौर पर हुई है. सोनू की मौत इलाज के दौरान हुई. हादसे में तीन लोग अभी भी गंभीर घायल हैं. तीनों आशाराम (40) पुत्र अच्छेलाल, राधेश्याम (48) पुत्र छोटेलाल और ड्राइवर विमल (20) पुत्र घनश्याम का इलाज बांदा ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट. (Video Credit: ETV Bharat) कोहरे की वजह से हादसा: सीओ राजकुमार ने बताया कि चारहिया गाड़ी में सवार 8 लोग सवार थे. यह सभी लोग महोबा जनपद के थाना खन्ना क्षेत्र के गयोड़ी गांव के निवासी थे. यह लोग किसी परिजन का अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे. घने कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर कम दिखने से यह हादसा हुआ है. मृतकों में राम सहोदर और घनश्याम सगे भाई थे. कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार और इचौली चौकी प्रभारी मनोज पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से बोलेरो और टूरिस्ट बस को एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के बाद टूरिस्ट बस का ड्राइवर भाग गया है. टूरिस्ट बस के यात्री सुरक्षित: बस में सवार यात्री भगत भाई ने बताया कि बस में 48 यात्री लोग सवार थे. हम सभी गुजरात से चित्रकूट होते हुए चारधाम यात्रा पर निकले हैं. हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे. चारपहिया में टक्कर के बाद बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. उन्हें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में रोका गया है. वहां से दूसरी बस की व्यवस्था कराई जा रही है. हमीरपुर में ट्रक और ट्राले की भिडंत. (Photo Credit: ETV Bharat) हमीरपुर में ट्रक और ट्राले की आमने-सामने भिड़ंत: हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके में NH-34 पर हरिहर महाविद्यालय के पास एक ट्रक और ट्राले की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर घायल है. यह हादसा ओवरटेक करने की वजह से हुआ.