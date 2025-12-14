यूपी के सड़क हादसों में 6 की मौत; हमीरपुर में सगे भाइयों सहित 4 की जान गई, फर्रुखाबाद-उन्नाव में भी एक्सीडेंट से 2 मौतें
यूपी के हमीरपुर, फर्रुखाबाद और उन्नाव में तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों का कारण कोहरा बताया जा रहा है.
हमीरपुर/फर्रुखाबाद/उन्नाव/मथुरा: घने कोहरे का कहर यूपी की सड़कों पर शनिवार-रविवार रात देखने को मिला. हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट बस और चारपहिया गाड़ी की भिड़ंत में दो सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका बांदा में इलाज चल रहा है. वहीं, फर्रुखाबाद के इटावा-बरेली हाइवे पर गन्ना लदी ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. तीसरा हादसा उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ हाइवे पर हुआ. जहां मिनी ट्रक, कंटेनर और बस की भिडंत में बस ड्राइवर की मौत हो गई है. वहीं, मथुरा में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. इस हादसे में 18 लोग घायल हैं.
हमीरपुर में एक ही गांव के 4 की मौत: हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में इचौली गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही गुजरात की टूरिस्ट बस ने चारपहिया गाड़ी में टक्कर मार दी. हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. चौथे युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया. यह हादसा इतना भयानक था कि चारपहिया गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.
मौदहा क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि मृतकों की पहचान सिद्धगोपाल यादव (60) पुत्र मइयादीन, राम सहोदर (40) पुत्र छोटेलाल, घनश्याम (34) पुत्र छोटेलाल और सोनू (38) पुत्र प्यारेलाल के तौर पर हुई है. सोनू की मौत इलाज के दौरान हुई. हादसे में तीन लोग अभी भी गंभीर घायल हैं. तीनों आशाराम (40) पुत्र अच्छेलाल, राधेश्याम (48) पुत्र छोटेलाल और ड्राइवर विमल (20) पुत्र घनश्याम का इलाज बांदा ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.
कोहरे की वजह से हादसा: सीओ राजकुमार ने बताया कि चारहिया गाड़ी में सवार 8 लोग सवार थे. यह सभी लोग महोबा जनपद के थाना खन्ना क्षेत्र के गयोड़ी गांव के निवासी थे. यह लोग किसी परिजन का अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे. घने कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर कम दिखने से यह हादसा हुआ है. मृतकों में राम सहोदर और घनश्याम सगे भाई थे.
कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार और इचौली चौकी प्रभारी मनोज पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से बोलेरो और टूरिस्ट बस को एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के बाद टूरिस्ट बस का ड्राइवर भाग गया है.
टूरिस्ट बस के यात्री सुरक्षित: बस में सवार यात्री भगत भाई ने बताया कि बस में 48 यात्री लोग सवार थे. हम सभी गुजरात से चित्रकूट होते हुए चारधाम यात्रा पर निकले हैं. हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे. चारपहिया में टक्कर के बाद बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. उन्हें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में रोका गया है. वहां से दूसरी बस की व्यवस्था कराई जा रही है.
हमीरपुर में ट्रक और ट्राले की आमने-सामने भिड़ंत: हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके में NH-34 पर हरिहर महाविद्यालय के पास एक ट्रक और ट्राले की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर घायल है. यह हादसा ओवरटेक करने की वजह से हुआ.
फर्रुखाबाद में युवक की मौत: फर्रुखाबाद में इटावा-बरेली हाईवे पर थाना राजेपुर क्षेत्र के डबरी तिराहे पर शनिवार देर रात हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है. प्रत्यक्षदर्शी प्रेम सिंह ने बताया कि वह और अमैयापुर पश्चिमी निवासी नीरज पुत्र रामशरण गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से रूपापुर चीनी मिल जा रहे थे. रात करीब 2 बजे कोहरे के बीच पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी.
टक्कर लगते ही ट्रॉली पलट गई और नीरज गंभीर घायल हो गया. ड्राइवर प्रेम सिंह को मामूली चोटें आईं. प्रेम सिंह ने बताया कि घटना के बाद नीरज को निजी वाहन से डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रेम सिंह ने बताया कि नीरज परिवार में 6 भाइयों और 2 बहनों में 5वें नंबर पर था. बेटे की मौत से मां तारावती का रो-रोकर बुरा हाल है.
राजेपुर थानाध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि रोड एक्सीडेंट की एक सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. एक व्यक्ति की मौत हो गई है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है.
उन्नाव सड़क हादसे में बस ड्राइवर की मौत: उन्नाव जिले में आगरा से लखनऊ की ओर जा रही एक मिनी ट्रक (RJ 29 GB 5679) अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इसी दौरान पीछे से आ रहे कंटेनर (KA 51 AH 3558) को ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाकर रोका.
तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस (BR 31 BE 1342) सीधे कंटेनर में जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.
इस हादसे में बस चालक जितेंद्र (50) पुत्र केसरीलाल गंभीर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा बस कंडक्टर, मिनी ट्रक ड्राइवर-कंडक्टर को भी मामूली चोटें आईं. बस में सवार दो दर्जन यात्रियों को भी हल्की चोटें लगी हैं. इनमें कुछ को सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना बेहटा मुजावर पुलिस मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा गया. कई घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया. सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है.
मथुरा में कोहरे से भिड़ीं कई गाड़ियां: रविवार सुबह बरेली-मथुरा हाईवे पर 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. हादसे में कुल 18 लोग घायल हो गए हैं. यह हादसा मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. गाड़ियों को हटवाकर यातायात शुरू कराया गया.
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया महावन थाना क्षेत्र बरेली मथुरा हाईवे पर वाहन आपस में टकरा गए थे जिसमें करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हैं. इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है. यह हादसे कोहरे की वजह से हुए हैं.
