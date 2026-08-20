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यूपी में सड़क हादसे; संभल में ट्रक की टक्कर से मां-बेटी की मौत, बरेली में मौसी-भांजे समेत चार की जान गई

संभल/लखनऊ/बरेली : उत्तर प्रदेश के संभल में गुरुवार को एक सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां-बेटी को कुचला दिया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

असमोली थाना प्रभारी सुधीर पवार ने बताया कि हादसे में मां-बेटी की मौत हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे में शामिल ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है. परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है. पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है.





पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के दारापुर चौराहे के पास का बताया जा रहा है. अमरोहा से एक दावत में शामिल होकर लौट रही मां अमलेश और बेटी बेबीपाल की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.

बताया जा रहा है कि सुरजीत पाल की बेटी बेबीपाल बाइक चला रही थी और पत्नी अमलेश पीछे बैठी हुई थी. ट्रक की टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गईं और ट्रक की चपेट में आ गईं. हादसा इतना भीषण था कि मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

बरेली में ट्रक की टक्कर से मौसी-भांजे की मौत : जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी मौसी की मौत हो गई. बाइक सवार भोजीपुरा स्थित अस्पताल से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे. जैस ही बाइक सवार अहलादपुर चौकी के पास पहुंचे तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में देव पटेल (22) और मौसी नीलम पटेल (32) की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस दौरान यातायात प्रभावित रहा.

नीलम के पति सुरेंद्र पटेल ने बताया कि हादसे में दो परिवारों में मौसी और भांजे की मौत से मातम पसरा हुआ है. देव के पिता ग्राम प्रधान वीरपाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा बीबीए की पढ़ाई कर रहा था. सुबह वह अपनी मौसी को डॉक्टर को दिखाने और दवा दिलाने की बात कहकर घर से निकला था. कुछ देर बाद परिवार को हादसे की सूचना मिली. इज्जत नगर थाना प्रभारी सुरेश गौतम ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में कार्रवाई जारी है.