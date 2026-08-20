यूपी में सड़क हादसे; संभल में ट्रक की टक्कर से मां-बेटी की मौत, बरेली में मौसी-भांजे समेत चार की जान गई
असमोली थाना प्रभारी सुधीर पवार ने बताया कि हादसे में मां-बेटी की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 9:44 PM IST
संभल/लखनऊ/बरेली : उत्तर प्रदेश के संभल में गुरुवार को एक सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां-बेटी को कुचला दिया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
असमोली थाना प्रभारी सुधीर पवार ने बताया कि हादसे में मां-बेटी की मौत हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे में शामिल ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है. परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है. पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है.
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के दारापुर चौराहे के पास का बताया जा रहा है. अमरोहा से एक दावत में शामिल होकर लौट रही मां अमलेश और बेटी बेबीपाल की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.
बताया जा रहा है कि सुरजीत पाल की बेटी बेबीपाल बाइक चला रही थी और पत्नी अमलेश पीछे बैठी हुई थी. ट्रक की टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गईं और ट्रक की चपेट में आ गईं. हादसा इतना भीषण था कि मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
बरेली में ट्रक की टक्कर से मौसी-भांजे की मौत : जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी मौसी की मौत हो गई. बाइक सवार भोजीपुरा स्थित अस्पताल से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे. जैस ही बाइक सवार अहलादपुर चौकी के पास पहुंचे तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में देव पटेल (22) और मौसी नीलम पटेल (32) की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस दौरान यातायात प्रभावित रहा.
नीलम के पति सुरेंद्र पटेल ने बताया कि हादसे में दो परिवारों में मौसी और भांजे की मौत से मातम पसरा हुआ है. देव के पिता ग्राम प्रधान वीरपाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा बीबीए की पढ़ाई कर रहा था. सुबह वह अपनी मौसी को डॉक्टर को दिखाने और दवा दिलाने की बात कहकर घर से निकला था. कुछ देर बाद परिवार को हादसे की सूचना मिली. इज्जत नगर थाना प्रभारी सुरेश गौतम ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में कार्रवाई जारी है.
लखनऊ में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत : राजधानी के इटौंजा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर-लखनऊ हाईवे पर गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार अज्ञात डीसीएम वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक (17) की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही इटौंजा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेज दिया है.
डीसीपी मध्य अमित कुमार आनंद ने बताया कि इटौंजा पुलिस ने मृतक सत्यम के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मर्चरी भेज दिया है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात डीसीएम वाहन और उसके चालक की पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद हाईवे पर यातायात को पूरी तरह सुचारू करा दिया गया है और मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.
बरेली में सड़क हादसे में महिला-पुरुष की मौत : बहेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा ग्राम डाड़ी अभयचंद्र के पास हुआ. दोनों मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है. फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है.
बहेड़ी थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि महिला-पुरुष दोनों की शिनाख्त हो गई है. दोनों की पहचान मिथलेश और सोमपाल के रूप में हुई है. दोनों शवों को पीएम के लिए भेजा गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, बहेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला (30) और पुरुष (32) बाइक से बहेड़ी की ओर से पुलभट्टा की तरफ जा रहे थे. ग्राम डाड़ी अभयचंद्र के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई. बाइक सड़क की दूसरी ओर जा गिरी और दोनों सवार भी सड़क पर गिर गए.
इसी दौरान पुलभट्टा की ओर से आ रहा एक ट्रक दोनों के ऊपर से गुजर गया. ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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