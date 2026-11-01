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यूपी में सड़क हादसे, कासगंज में कानूनगो की मौत, हमीरपुर में रोडवेज-ट्राली की टक्कर में 12 घायल

यूपी में सड़क हादसे. ( etv bharat )

कासगंज/हमीरपुर: कासगंज-एटा मार्ग पर थाना ढोलना क्षेत्र के दनियागंज के निकट देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में एटा तहसील में तैनात कानूनगो हेमंत सिंह वर्मा (50 वर्ष) की मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्राली और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए.



कासगंज में कानूनगो ने दम तोड़ा​

मूल रूप से ग्राम चेउआ के रहने वाले हेमंत सिंह वर्मा वर्तमान में एटा तहसील में कानूनगो के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. भाई राकेश सिंह के अनुसार, वह अपनी रोजाना की ड्यूटी समाप्त करने के बाद देर शाम मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान, जब वह दनियागंज के पास पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. घायल कानूनगो को जिला अस्पताल कासगंज भिजवाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के भाई राजेश कुमार ने इस दुखद हादसे की पुष्टि की है। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.