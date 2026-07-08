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रामनगर में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 4 लोग घायल, रुद्रप्रयाग में कार पलटी

रामनगर में एक कार जिसमें एक युवक और एक युवती सवार थे उसने जमकर उत्पात मचाया, रुद्रप्रयाग में कार पलटने के बावजूद दोनों युवक सुरक्षित

RAMNAGAR ROAD ACCIDENT
उत्तराखंड में दो हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 8, 2026 at 11:50 AM IST

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रामनगर/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में हादसे बढ़ते जा रहे हैं. नैनीताल जिले के रामनगर और रुद्रप्रयाग जिले के गंगानगर के पास हादसे हुए हैं. रामनगर में कार ने कई वाहनों और सड़क किनारे खोखों को टक्कर मार दी. चार लोग घायल हो गए. गंगानगर में कार पलट गई जिसमें दो लोग घायल हुए.

रामनगर में तेज रफ्तार कार का कहर: रामनगर में देर रात एक तेज रफ्तार से दौड़ रही कार ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया. कार ने पहले स्कूटी सवार युवक-युवती को टक्कर मारी. इसके बाद सड़क किनारे बने खोखे, बुलेट और एक अन्य बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवक और युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया. पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि दोनों नशे की हालत में थे.

कार की टक्कर से युवक-युवती समेत चार घायल: रामनगर में देर रात एक तेज रफ्तार कार संख्या UK19-6895 ने लगातार कई वाहनों और लोगों को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने सबसे पहले रामनगर प्राइवेट बस अड्डे के पास स्कूटी सवार रेलवे पड़ाव निवासी लक्ष्मी और 27 वर्षीय ऋषभ को टक्कर मार दी. हादसे में ऋषभ के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि लक्ष्मी को भी हल्की चोट आई. दोनों बाजार से अपने घर लौट रहे थे.

एक के बाद एक कई वाहनों को मारी टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक यहीं नहीं रुका. इसके बाद कार भवानीगंज स्थित प्राइवेट बस अड्डे के पास स्थित एक खोखे में जा घुसी, जिससे दुकान को भारी नुकसान पहुंचा. इसके बाद कार ने सड़क किनारे खड़े श्याम सिंह मेहरा की बुलेट को भी टक्कर मार दी. हादसे में बुलेट क्षतिग्रस्त हो गई और श्याम सिंह मेहरा के सिर में हल्की चोट आई. कार की रफ्तार यहीं नहीं थमी. उसने पास में खड़ी मेहरबान सिंह की बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

कार सवार युवक-युवती हिरासत में: घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार युवक व युवती को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई. दोनों का देर रात मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. चारों घायलों का आरोप है कि कार में सवार युवक और युवती शराब के नशे में थे और उसी हालत में वाहन चला रहे थे. महिला अभद्रता भी कर रही थी. सभी पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तिमली मोटर मार्ग पर वाहन पलटा: इधर रुद्रप्रयाग के तिमली मोटर मार्ग पर बुधवार प्रातः एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गंगानगर के समीप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. सौभाग्यवश वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों की जान बच गई और दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

वाहन सवार दो युवक मामूली घायल: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया कि 08 जुलाई 2026 को प्रातः 10:14 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सूचना प्राप्त हुई कि वाहन संख्या UK01TA-1443 तिमली मोटर मार्ग पर गंगानगर के निकट दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया है. सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विभागों को तत्काल अवगत कराया गया तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई. वाहन में दो व्यक्ति सवार थे, जिनकी पहचान गणेश (38 वर्ष), पुत्र मसन्तु लाल, निवासी ग्राम फलई तथा महावीर (28 वर्ष), पुत्र दशरथ लाल, निवासी ग्राम क्यूजा कंडारा के रूप में हुई है. राहत की बात यह रही कि दोनों व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित हैं तथा दुर्घटना में किसी प्रकार की गंभीर चोट अथवा जनहानि की सूचना नहीं है.

संबंधित विभाग द्वारा दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से पर्वतीय मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने तथा नियंत्रित गति से वाहन चलाने की अपील की है.

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