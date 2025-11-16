ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री बैरवा बोले- बिना एग्जिट गेट के बसों का संचालन बंद, ट्रांसपोर्टर करा रहे मॉडिफिकेशन

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को भरतपुर में स्पष्ट और सख्त संदेश दिया कि प्रदेश में बिना एग्जिट गेट और बिना सुरक्षा मानकों वाली बसों का संचालन अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और सरकार अब किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. ट्रांसपोर्टरों को आदेश दिए गए हैं कि वे तुरंत अपनी बसों में आवश्यक मॉडिफिकेशन करवाएं, ताकि यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. जयपुर से ग्वालियर जाते समय डॉ. बैरवा भरतपुर के सारस चौराहे पर कुछ देर के लिए रुके, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाल की दुर्घटनाएं दुखद थीं, लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा. पढ़ें : Rajasthan Road Accidents : एक महीने में इन हादसों ने दहलाया, कहीं आग का तांडव तो कहीं रफ्तार बनी जानलेवा