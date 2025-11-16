उपमुख्यमंत्री बैरवा बोले- बिना एग्जिट गेट के बसों का संचालन बंद, ट्रांसपोर्टर करा रहे मॉडिफिकेशन
सड़क दुर्घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. सरकार अब किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.
Published : November 16, 2025 at 8:24 PM IST
भरतपुर: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को भरतपुर में स्पष्ट और सख्त संदेश दिया कि प्रदेश में बिना एग्जिट गेट और बिना सुरक्षा मानकों वाली बसों का संचालन अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और सरकार अब किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. ट्रांसपोर्टरों को आदेश दिए गए हैं कि वे तुरंत अपनी बसों में आवश्यक मॉडिफिकेशन करवाएं, ताकि यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
जयपुर से ग्वालियर जाते समय डॉ. बैरवा भरतपुर के सारस चौराहे पर कुछ देर के लिए रुके, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाल की दुर्घटनाएं दुखद थीं, लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में चल रही ऐसी सभी बसों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है, जिनमें आपातकालीन द्वार नहीं हैं या जो सुरक्षा नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहीं. उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर व्यक्ति की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है. नियमों का पालन न करने वाली कोई भी बस सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी.
उन्होंने साफ किया कि ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई बैठक में कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार की सुरक्षा प्राथमिकताओं से सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि सभी ऑपरेटर अपनी बसों में मोडिफिकेशन और तकनीकी सुधार कराने में जुट गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.
भरतपुर से उपमुख्यमंत्री बैरवा ग्वालियर के लिए रवाना हुए, जहां वे भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.