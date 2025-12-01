हमीरपुर में ई-रिक्शा और बाइक में टक्कर, एक की मौत; लखनऊ में सड़क हादसे में दो की गई जान, 10वीं के छात्र को ट्रक ने रौंदा
हमीरपुर और लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई. जबकि सात गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
हमीरपुर/लखनऊ : हमीरपुर और लखनऊ में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई. जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
पहला हादसा हमीरपुर का है. यहां तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर ई-रिक्शा से हो गई. हादसे में अधेड़ की मौत हो गई. जबकि दो हादसे लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्र के हैं. बीबीडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 10वीं के छात्र को रौंदते हुए आगे चल रही कार में जोरदार टक्कर मार दिया. हादसे में छात्र की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और कार सवार दो लोग घायल हो गए.
वहीं पारा थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई. शादी समारोह में शामिल होने के बाद युवक बाइक से घर लौट रहा था. तेज रफ्तार अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को KGMU में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान मौत हो गई.
हमीरपुर में ई-रिक्शा से बाइक की टक्कर : हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा रोड स्थित अतरैया मोड के पास सोमवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक की ई-रिक्शा से टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया, पचखुरा खुर्द के रहने वाले अकिल कुमार (35) अपने साथी ज्ञानेंद्र सिंह (44) पुत्र जागेश्वर के साथ मुंडेरा खाद लेने गए थे. शाम करीब 6:30 बजे दोनों बिना हेलमेट बाइक से लौट रहे थे. इसी दौरान अतरैया मोड़ के पास सामने से आ रहे ई-रिक्शा से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार दोनों समेत ई-रिक्शा में मौजूद कुल पांच लोग घायल हुए. इलाज के दौरान ज्ञानेंद्र सिंह की मौत हो गई.
अकिल कुमार के साथ ई-रिक्शा सवार बिरखेरा निवासी सुमित कुमार (18) पुत्र सत्यदीन, मुंडेरा निवासी शिवकुमार (45) और भूपेंद्र (35) की स्थिति नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने बताया कि ज्ञानेंद्र अविवाहित था और खेती-किसानी के सहारे परिवार का भरण-पोषण करता था. तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था.
लखनऊ में ट्रक ने 10वीं के छात्र को रौंदा : बीबीडी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम 15 वर्षीय छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में ट्रक चालक और दो छात्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक छात्र की पहचान शनि पुत्र बीरेन्द्र कन्नौजिया के रूप में हुई है. शनि चिनहट थाना क्षेत्र के मेहोरा लौलाई का रहने वाला था और जुग्गौर के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था.
इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया, शनि शाम करीब 4:20 बजे जुग्गौर रेगुलेटर के पास अपनी साइकिल से जा रहा था, तभी बेकाबू ट्रक (MAT789095S5N20865) ने उसे टक्कर मार दी. ट्रक आगे चल रही एक विटारा कार (UP32QX4176) से टकरा गया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही बीबीडी थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल भेजा.
ट्रक चालक राकेश पुत्र रामसागर, निवासी बाराबंकी, कार सवार सचिन पुत्र सुशील यादव (20) और आनंद पुत्र पप्पू यादव (21) गंभीर रूप से घायल हो गए. सचिन और सुशील गोयल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं. हादसे के कारण किसान पथ पर काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा.
शादी से लौट रहे बाइक सवार को कार ने रौंदा : पारा थाना क्षेत्र में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार को एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने युवक को KGMU में भर्ती कराया, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है.
मृतक की पहचान आलमबाग रेलवे कॉलोनी निवासी सलमान (27) के रूप में हुई है. सलमान पेंटिंग का काम करता था. रविवार देर शाम बुद्धेश्वर चौराहे के पास एक मैरिज लॉन में पड़ोसी शानू की शादी में शामिल होने गया था. रात करीब एक बजे बाइक से घर लौट रहा था, तभी तिकोनिया तिराहे के पास एक अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मार दी.
स्थानीय लोग पुलिस की मदद से सलमान को लोकबंधु अस्पताल ले गए. हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे KGMU रेफर कर दिया. इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान सोमवार को सलमान ने दम तोड़ दिया. मृतक के पिता पप्पू खान ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पारा थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फरार वाहन की पहचान तथा चालक की तलाश के लिए जांच की जा रही है.
