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दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, पेड़ से टकराने पर 6 लोग गंभीर घायल

पुलिस के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

दिल्ली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई
दिल्ली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 6:39 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के साकेत थाना इलाके में मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर पेड़ और डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. शुरुआती जांच में कार से बीयर की कई केन मिलने की बात सामने आई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही साकेत थाना पुलिस और पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें पांच युवक और एक युवती शामिल हैं. सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों की पहचान सोनू कनौजिया, अनीश कनौजिया, प्रिंस कुमार, छवि चोपड़ा, विक्की गुप्ता और सोनू के रूप में हुई है. इनमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

दिल्ली में तेज रफ्तार कार की हालत
दिल्ली में तेज रफ्तार कार की हालत (ETV Bharat)

दिल्ली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई

पुलिस के अनुसार 24 जून की सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने पर थाना साकेत पुलिस की टीम प्रेस एन्क्लेव रोड स्थित घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर एक क्षतिग्रस्त स्विफ्ट कार खड़ी मिली, जो सड़क किनारे पेड़ और डिवाइडर से टकराई हुई थी. घटना के बाद क्राइम टीम को बुलाकर मौके का निरीक्षण कराया गया और साक्ष्य जुटाए गए.

पेड़ से टकराने पर 6 लोग गंभीर घायल

पुलिस के मुताबिक छवि चोपड़ा और विक्की गुप्ता को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक अन्य घायल की चिकित्सकीय राय अभी लंबित है. दुर्घटना के समय सभी लोग कार में सवार थे. घायलों की स्थिति और दर्द के कारण शुरुआती पूछताछ में उनके बयान दर्ज नहीं किए जा सके.

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने बताया कि पीसीआर कॉल, घटनास्थल के निरीक्षण और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उपयुक्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के पीछे की वास्तविक वजह, वाहन की गति और चालक की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

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