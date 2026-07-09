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नोएडा में तेज रफ्तार का कहर: स्कॉर्पियो ने लोडर को मारी टक्कर, दो की मौत ; 4 घायल

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस टू क्षेत्र में आज गुरुवार को एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब तेज गति से एक स्कॉर्पियो ने एक लोडर में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में लोडर के बगल में चल रहा एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया. हादसे की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल मे भर्ती कराया, जहां दो लोगों को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है. वहीं घायलों का इलाज चल रहा है.

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को थाना फेस-2 क्षेत्रांतर्गत एक स्कॉर्पियो कार ने लोडर (सब्जी से भरी गाड़ी) को टक्कर मार दी, जिससे साइड में चल रही 1 मोटरसाइकिल भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क दुर्घटना में लोडर वाहन के ऊपर बैठे दीपक की मृत्यु हो गई, तथा लोडर वाहन पर सवार चालक- अशोक कुमार, आकाश, शंकर, राजवीर एवं मोटरसाइकिल सवार और अभिषेक राय पुत्र परमानंद निवासी ग्राम सिरसी, थाना दनकटा, संतकबीरनगर, उम्र लगभग 29 वर्ष घायल हो गए.

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान राजवीर पुत्र वासुदेव को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया. मृतक दीपक और राजवीर के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.