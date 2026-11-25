दिल्ली-NCR की सड़कों पर मौत का तांडव: कहीं बेलगाम रफ्तार तो कहीं सुरक्षा में चूक, नवंबर में सड़क हादसों ने खोली सिस्टम की पोल!
दिल्ली-एनसीआर में नवंबर महीने में हुए भीषण सड़क हादसों ने एक बार फिर यातायात व्यवस्था, सड़क इंजीनियरिंग व सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है.
Published : November 25, 2026 at 4:43 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर की चमचमाती एक्सप्रेसवे व चौड़ी सड़कें इन दिनों विकास की कहानी कम, बल्कि बेगुनाहों की हादसे में मौत की दास्तान ज्यादा बयां कर रही हैं. नवंबर महीने में अब तक दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद में हुए भीषण सड़क हादसों ने एक बार फिर यातायात व्यवस्था, सड़क इंजीनियरिंग व सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. कहीं एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित क्रॉसिंग न होने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्य तेज रफ्तार वाहन की भेंट चढ़ गए, तो कहीं अज्ञात वाहन लोगों को कुचलकर अंधेरे में गायब हो गए और आरोपियों के आगे हाईटेक कमरे में बेबस दिख रहे हैं.
एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रियों की जान से खिलवाड़
ताजा व सबसे दर्दनाक मामला 23 नवंबर को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सामने आया. मथुरा निवासी हरलाल, उनकी पत्नी राजकुमारी व बेटा तेजवीर एक शादी समारोह में शामिल होकर सुबह पैदल ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पार कर रेलवे स्टेशन जा रहे थे. इसी दौरान मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित एसयूवी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. ये घटना इस बात का प्रमाण है कि हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास की कमी के कारण पैदल यात्री किस तरह जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं.
नोएडा से दिल्ली तक हिट एंड रन का आतंक
सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहन लोगों को रौंदकर फरार हो रहे हैं. वहीं, करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बेबस नजर आ रहे हैं. 23 व 24 नवंबर के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन अलग-अलग हिट-एंड-रन के हादसों में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं. नोएडा के सेक्टर-125 में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार खुशी भारद्वाज की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, दादरी बाईपास पर एक अज्ञात कार ने बाइक सवार केशव को टक्कर मार दी, जिनकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई. इसी तरह थाना बिसरख क्षेत्र में भी एक अज्ञात कार चालक ने सुंदरलाल नामक व्यक्ति को कुचल दिया और चालक कार लेकर फरार हो गया. राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. बीती 20 नवंबर की रात पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी चौक से राजा गार्डन जाने वाले मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पश्चिम बंगाल निवासी युवक को कुचल दिया. पुलिस को मौके से टूटा हेलमेट व शव मिला, लेकिन आरोपी चालक ट्रक लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा.
भारी वाहनों की मनमानी व प्रशासनिक चूक
नवंबर में सुबह की धुंध व व्यस्त यातायात के बीच भारी वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार भी जानलेवा साबित हो रही है. 11 नवंबर की सुबह पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में एक तेज रफ्तार डंपर ने 19 वर्षीय रोहित को रौद दिया, जिससे रोहित की मौके पर ही मौत हो गई. रोहित अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था.
नवंबर में सड़क हादसों का कहर
• 11 नवंबर, गाजीपुर, दिल्ली: डंपर की टक्कर से 19 वर्षीय रोहित की मौत.
• 18 नवंबर, रोहिणी, दिल्ली: कार की टक्कर से 7 वर्षीय रियांश की मौत.
• 20 नवंबर, मायापुरी, दिल्ली: ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार.
• 23 नवंबर, गाजियाबाद: एक्सप्रेसवे पर एसयूवी की टक्कर से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत.
• 23-24 नवंबर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा: तीन अलग-अलग हिट एंड रन हादसों में तीन लोगों की मौत.
• 24 नवंबर, दिल्ली: चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार विकास की मौत.
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गलतियों में सुधार व दोषियों पर सख्ती की जरूरत
दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का मानना है कि एनसीआर में हादसों की बड़ी वजह खराब सड़क डिजाइन, ब्लैकस्पॉट्स पर चेतावनी संकेतों का अभाव व यातायात नियमों का लचर पालन है. जब तक एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित क्रॉसिंग सुनिश्चित नहीं की जाती हैं और हिट-एंड-रन के दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आम नागरिक यूं ही सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे.
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हादसों के पीछे कौन जिम्मेदार?
• एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग की कमी.
• हिट एंड रन मामलों में आरोपी वाहन चालकों का फरार होना.
• सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद आरोपियों की पहचान में चुनौती.
• ब्लैक स्पॉट पर चेतावनी संकेतों का अभाव.
• तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन.
• भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही.
• प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल.
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