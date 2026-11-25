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दिल्ली-NCR की सड़कों पर मौत का तांडव: कहीं बेलगाम रफ्तार तो कहीं सुरक्षा में चूक, नवंबर में सड़क हादसों ने खोली सिस्टम की पोल!

दिल्ली-NCR में हिट एंड रन के आरोपियों के आगे बेबस हाईटेक कैमरे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर की चमचमाती एक्सप्रेसवे व चौड़ी सड़कें इन दिनों विकास की कहानी कम, बल्कि बेगुनाहों की हादसे में मौत की दास्तान ज्यादा बयां कर रही हैं. नवंबर महीने में अब तक दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद में हुए भीषण सड़क हादसों ने एक बार फिर यातायात व्यवस्था, सड़क इंजीनियरिंग व सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. कहीं एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित क्रॉसिंग न होने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्य तेज रफ्तार वाहन की भेंट चढ़ गए, तो कहीं अज्ञात वाहन लोगों को कुचलकर अंधेरे में गायब हो गए और आरोपियों के आगे हाईटेक कमरे में बेबस दिख रहे हैं.

एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रियों की जान से खिलवाड़

ताजा व सबसे दर्दनाक मामला 23 नवंबर को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सामने आया. मथुरा निवासी हरलाल, उनकी पत्नी राजकुमारी व बेटा तेजवीर एक शादी समारोह में शामिल होकर सुबह पैदल ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पार कर रेलवे स्टेशन जा रहे थे. इसी दौरान मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित एसयूवी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. ये घटना इस बात का प्रमाण है कि हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास की कमी के कारण पैदल यात्री किस तरह जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं.