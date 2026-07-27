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शाहबाद डेयरी इलाके में डीटीसी ने यात्री को कुचला, दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त

पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है और परिवार गहरे सदमे में है. फरार बस चालक को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 6:18 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके से सोमवार एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां डीटीसी की एक सरकारी बस चालक की कथित लापरवाही ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी. बस से उतर रहे वक्त बस चालक ने जल्दी से बस चला दी. जिससे संतुलन बिगड़ने से यात्री सड़क पर गिर गया और बस की चपेट में आने से उसके दोनों पैर गंभीर रूप से कुचल गए.

घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पीड़ित परिवार अब न्याय और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

घायल का भाई (ETV Bharat)

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को संभाला और एंबुलेंस की मदद से डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बताया कि दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और शरीर से अलग हो गए हैं. वहीं, हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.

श्यामधरी घायल के भाई ने बताया कि शाहबाद डेयरी बस स्टैंड पर मेरा भाई उतर रहा था, तभी उसके ऊपर बस चढ़ा दी ओर ड्राइवर भाग गया, मेरे भाई के दोनों पैर टूट गए है. घायल की बीवी महाराजजी ने बताया कि पति मेरे गांव से आ रहे थे, शाहबाद डेयरी पर वो उतर रहे थे तभी ड्राइवर ने बस चला दी ओर उस दौरान वो बस के नीचे आ गए.

फिलहाल पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है और परिवार गहरे सदमे में है. परिजन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फरार बस चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो. साथ ही उन्होंने डीटीसी से भी इस मामले में जवाबदेही तय करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

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