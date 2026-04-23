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कवर्धा में हादसों का गुरुवार, अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत, तीन घायल

लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम जरहाटोला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हैं. पहला हादसा लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरहाटोला में हुआ. यहां एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक घायल है. दूसरा सड़क हादसा पोंडी चौकी थाना क्षेत्र में हुआ है. यहां यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे किराना दुकान में जा घुसी. इस घटना में दुकान के अंदर मौजूद मां बेटी बुरी तरह घायल हो गई.

मृतक की पहचान ग्राम रेंगाटोला निवासी भोजराम पटेल के रूप में की गई है. वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और हादसे में शामिल ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.

कवर्धा से पंडरिया जा रही बस हादसे का शिकार

जानकारी के अनुसार बस कवर्धा से पंडरिया की ओर जा रही थी. रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित पेट्रोल टंकी मोड़ के पास अचानक सामने आए एक ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में बस चालक ने तेजी से वाहन का हैंडल मोड़ दिया. इस दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क किनारे बनी किराना दुकान में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठी मां-बेटी इसकी चपेट में आ गईं. दोनों बुरी तरह घायल हो गई है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस हादसे में बस में सवार अन्य यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया. हालांकि, घटना ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.घटना की सूचना मिलते ही पोंडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने सामने आए वाहन को बचाने के दौरान नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ.