बिहार में हादसों में 15 लोगों की मौत, बक्सर में बाप-बेटी की गयी जान
एक फरवरी हादसों का रविवार रहा. एक दिन में अलग-अलग सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गयी.
Published : February 1, 2026 at 3:43 PM IST
पटना: बिहार में हादसे में एक दिन में 15 लोगों की मौत हो गयी. यह हादसा राजधानी पटना, भोजपुर और गोपालगंज में हुआ. इस हादसे में दो मासूम, दो बाप-बेटी सहित 15 लोगों की जान चली गयी.
राजधानी पटना में 6 की मौत: बिहटा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात हादसे में 6 लोगों की मौत हो गयी. घटना परेव टोला पुल के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो सवार 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हुई.
दो मासूमों की मौत: मृतकों में भोजपुर के दौलतपुर निवासी मो. इम्तियाज पिता मो. अली, मो. गुड्डु पिता मो. मुमताज, मो. शहजाद पिता मो. शमशाद शामिल हैं. दो मासूम बच्चे की मौत हुई है, जिसमें एक साल का सफान और 2 साल के अल्फी की जान चली गयी. वहीं एक महिला नाजमी परवीन की इलाज के दौरान मौत हो गयी.
मेला ले लौटने के दौरान हादसा: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग ऑटो में सवार होकर मनेर में चल रहे उर्स मेला देखने के लिए गए थे. देर रात भोजपुर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया. घटना की पुष्टि बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने करते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.
"पुलिस को सूचना मिली कि परेव लेखन टोला पुल के पास हादसा हुआ है. पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी है. एक की मौत इलाज के दौरान हुई है. घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है." -अमित कुमार, थाना प्रभारी, बिहटा
पटना में और 3 की मौत: पटना में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो, गई जबकि दो लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए. ये सभी लोग माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए शेखपुरा से पटना के मोकामा जुगाड़ गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, तभी बिहटा-सरमेरा राष्ट्रीय राज्यमार्ग 33 के घोसवरी थाना क्षेत्र कारकइन गांव के निकट हादसा हो गया.
जुगाड़ गाड़ी से हादसा: शेखपुरा के मेहूस थाना क्षेत्र लोदीपुर गांव निवासी प्रयाग मांझी के 35 वर्षीय पुत्री मुन्नी मांझी, चांद मांझी के 36 वर्षीय पुत्र महेश मांझी और 40 वर्षीय संजय मांझी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों में अशोक मंझी, घनश्याम मांझी हैं. इनकी पटना PMCH में इलाज चल रहा है. चश्मदीद ने बताया कि जुगाड़ गाड़ी पर 6 सवार थे. तेज रफ़्तार ट्रक से टक्कर हो गयी.
दो लोगों का चल रहा इलाज: घटना के संबंध में घोसवरी थानाध्यक्ष सत्यम तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच सभी को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने तीन को मृत घोषित कर दिया जबकि दो को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है.
"तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है. अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारकर भाग गया, जिसके लिए पुलिस पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है." -सत्यम तिवारी, थानाध्यक्ष, घोसवरी
बक्सर में 4 लोगों की मौत: रविवार की सुबह बक्सर-पटना फोरलेन भोजपुर थाना के चंदा गांव के पास हादसे में 4 लोगों की मौत हो गयी. मरने वालों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं, जो बक्सर के कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं.
गंगा स्नान से लौटने के दौरान हादसा: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी कार में सवार होकर माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान कर बक्सर जा रहे थे. इसी दौरान अज्ञात वाहन से टक्कर हो गया. प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कोहरा के कारण यह हादसा हुआ है. हादसे के बाद कार के पड़खच्चे उड़ गए. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है.
"अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गयी है. कोहरे के समय सतर्कता जरूरी है. लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं. टक्कर मारने वाली अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है." -चंदन कुमार, थानाध्यक्ष, नया भोजपुर
गोपालगंज में बाप-बेटी की मौत: गोपालगंज में हादसे में बाप-बेटी की मौत हो गयी. नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर में दोनों की जान चली गयी. मृतको में कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट सती स्थान निवासी रोजाद्दिन अंसारी के 46 वर्षीय पुत्र सालमगिर अंसारी (46) और इनकी पुत्री खुशबू खातून (23) शामिल है.
बाजार से लौटने के दौरान हादसा: सालमगिर अंसारी साइकिल दुकान चलाते हैं. बताया जा रहा है कि रिश्तेदार में होने वाली शादी समारोह में शामिल होने के लिए पिता और बेटी बाइक पर सवार होकर गोपालगंज कपड़ा खरीदने के लिए गए हुए थे. कपड़ा खरीद कर वापस दोनों अपने घर कुचायकोट लौट रहे थे. इसी बीच बाइक में पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. दोनों नीचे गिर गए. इसके बाद वाहन कुचलते हुए फरार हो गए.
जांच में जुटी पुलिस: लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी. सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम पहले पहुंची. नगर थाना की पुलिस को खबर की गई. खबर मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई.
"अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों रिश्ते में पिता और बेटी थे. फिलहाल दोनों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनो को सौंप दिया गया है. अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है." -परवीन प्रभाकर, नगर थानाध्यक्ष
