बिहार में हादसों में 15 लोगों की मौत, बक्सर में बाप-बेटी की गयी जान

पटना: बिहार में हादसे में एक दिन में 15 लोगों की मौत हो गयी. यह हादसा राजधानी पटना, भोजपुर और गोपालगंज में हुआ. इस हादसे में दो मासूम, दो बाप-बेटी सहित 15 लोगों की जान चली गयी.

राजधानी पटना में 6 की मौत: बिहटा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात हादसे में 6 लोगों की मौत हो गयी. घटना परेव टोला पुल के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो सवार 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हुई.

पटना में हादसा (ETV Bharat)

दो मासूमों की मौत: मृतकों में भोजपुर के दौलतपुर निवासी मो. इम्तियाज पिता मो. अली, मो. गुड्डु पिता मो. मुमताज, मो. शहजाद पिता मो. शमशाद शामिल हैं. दो मासूम बच्चे की मौत हुई है, जिसमें एक साल का सफान और 2 साल के अल्फी की जान चली गयी. वहीं एक महिला नाजमी परवीन की इलाज के दौरान मौत हो गयी.

मेला ले लौटने के दौरान हादसा: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग ऑटो में सवार होकर मनेर में चल रहे उर्स मेला देखने के लिए गए थे. देर रात भोजपुर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया. घटना की पुष्टि बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने करते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

"पुलिस को सूचना मिली कि परेव लेखन टोला पुल के पास हादसा हुआ है. पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी है. एक की मौत इलाज के दौरान हुई है. घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है." -अमित कुमार, थाना प्रभारी, बिहटा

पटना में और 3 की मौत: पटना में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो, गई जबकि दो लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए. ये सभी लोग माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए शेखपुरा से पटना के मोकामा जुगाड़ गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, तभी बिहटा-सरमेरा राष्ट्रीय राज्यमार्ग 33 के घोसवरी थाना क्षेत्र कारकइन गांव के निकट हादसा हो गया.

जुगाड़ गाड़ी से हादसा: शेखपुरा के मेहूस थाना क्षेत्र लोदीपुर गांव निवासी प्रयाग मांझी के 35 वर्षीय पुत्री मुन्नी मांझी, चांद मांझी के 36 वर्षीय पुत्र महेश मांझी और 40 वर्षीय संजय मांझी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों में अशोक मंझी, घनश्याम मांझी हैं. इनकी पटना PMCH में इलाज चल रहा है. चश्मदीद ने बताया कि जुगाड़ गाड़ी पर 6 सवार थे. तेज रफ़्तार ट्रक से टक्कर हो गयी.

दो लोगों का चल रहा इलाज: घटना के संबंध में घोसवरी थानाध्यक्ष सत्यम तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच सभी को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने तीन को मृत घोषित कर दिया जबकि दो को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है.