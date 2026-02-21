ETV Bharat / state

राजधानी में नहीं रुक रहे सड़क हादसे, अब पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में डिलीवरी बॉय ने गंवाई अपनी जान

पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार आ रही कार ने फूड डिलीवरी बॉय को लिया चपेट में मौके पर मौत

राजधानी में नहीं रुक रहे सड़क हादसे, अब डिलीवरी बॉय ने गंवाई अपनी जान
राजधानी में नहीं रुक रहे सड़क हादसे, अब डिलीवरी बॉय ने गंवाई अपनी जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 8:26 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थामने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार, 21 फरवरी को पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क दुर्घटना से एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत हो गई. मृतक का नाम हेमशंकर ( 22 वर्ष) था, जो अपने परिवार के साथ रघुबीर नगर में रहता था और परिवार में अकेले कमाने वाला सदस्य था. बीते कुछ वर्षों से जेप्टो कंपनी में फूड डिलीवरी के तौर पर काम कर रहा था. हेमशंकर को रात करीब 3:30 बजे के आसपास काले रंग कार ने तेज टक्कर मार दी. पुलिस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा. हादसे में क्षतिग्रस्त हुई बाइक और कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

तेज रफ्तार और ड्रंक एंड ड्राइव का मामला

इस एक्‍सीडेंट ने तेज रफ्तार और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिये हैं. मामले के जानकारों ने बताया कि आरोपी ड्राइवर नशे में था. हादसे के बाद पीड़ित को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों और कुछ फूड डिलीवरी बॉयज ने मामले को लेकर ईटीवी भारत के साथ जानकारी साझा किया.

पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में डिलीवरी बॉय हेमशंकर ने गंवाई अपनी जान (ETV Bharat)

मृतक के साथ काम करने वाले फूड डिलीवरी बॉय ने बताया

सुभाष नगर इलाके में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले संदीप बताते हैं साढ़े 3:00 बजे के आसपास एक हादसा हुआ. जिसमें ब्लैक कलर की कार से टक्कर के दौरान एक युवक की मौत हो गई. हादसे के चश्मदीद के तौर पर उसने बताया कि करीब 100 मीटर के आसपास कार ने डिलीवरी बॉय की स्कूटी को खींचा.

फूड डिलीवरी बॉय ने बताया कैसे जान हमेशा रहती है खतरे में

रात में फूड डिलीवरी करने के दौरान सड़क दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है. इसके लिए मुख्य तौर पर डिलीवरी कंपनियां जिम्मेदार है. वहीं प्रशासन और सरकार को भी जिम्मेदारी उठाते हुए कुछ कानून लागू करने की जरूरत है ताकि फूड डिलीवरी बॉयज के ऊपर ग्राहक द्वारा ज्यादा दबाव ना बनाया जाए. सुभाष नगर में हुए सड़क हादसे के दौरान साफ तौर पर कार ड्राइवर की गलती नजर आ रही है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से नशे में था. हैरानी की बात यह है कि सुबह हादसा होने के बाद भी आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. जब सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई. इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई.

दिल्ली में नहीं रुक रही सड़क दर्घटनाओं में जान जाने का सिलसिला
दिल्ली में नहीं रुक रही सड़क दर्घटनाओं में जान जाने का सिलसिला (ETV Bharat)

सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास मॉल की वजह से लंबा जाम

अगर आम दिनों की बात करें तो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक मॉल है जिसकी वजह से आए दिन जाम लगा रहता है. दिन हो या रात हर वक्त यहां जाम की स्थिति बनी रहती है. लोग रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट ना देखते हुए सड़क पार करने की कोशिश करते रहते हैं. इसके अलावा इस सड़क पर अतिक्रमण ने घेरा बना रखा है जिसकी वजह से लोगों को दिन हो या रात हो सड़क पार करने में दिक्कत होती है.

सुभाष नगर इलाके जैसी ही पूरी दिल्ली में ऐसे ही है हालात
ई रिक्शा चालक ओपिंदर यादव बताते हैं कि वह बीते एक दशक से सुभाष नगर इलाके में ई रिक्शा चला रहे हैं. दिन -रात यहां हर वक्त जाम लगा रहता है. लोग जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं. देर रात हुई घटना में फूड डिलीवरी बॉय और कार ड्राइवर दोनों की गलती नजर आ रही है. डिलीवरी बॉय को जल्दी रहती है कि वह अपना समान समय से पहुंचा पाए. वही रात में रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं चलती तो कार वाले काफी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ियों को निकालने का प्रयास करते हैं. ये हाल केवल पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर का नहीं है बल्कि पूरी दिल्ली में यह स्थिति देखने के लिए मिलती है.

बीते 2 वर्षों से कई डिलीवरी बॉयज की इस तरह हुई है मौत

संदीप बताते हैं कि एक डिलीवरी बॉय के तौर पर कई बार रात में रेड लाइट भी जंप करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि कस्टमर समय से अपनी डिलीवरी चाहते हैं अगर डिलीवरी देने में देर हो जाए तो सही भुगतान भी नहीं मिल पाता. बीते 2 वर्षों से एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने के दौरान उन्होंने कई डिलीवरी बॉय की ऐसी ही मौत सड़क हादसे के दौरान हुई. अभी कुछ समय पहले अशोक नाम के एक और डिलीवरी बॉय का इसी तरह सड़क हादसे में देहांत हो गया था. इसमें भी मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग और सामान जल्दी पहुंचाने की वजह से उसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी.

सुभाष नगर में डिलीवरी बॉय ने गंवाई अपनी जान
सुभाष नगर में डिलीवरी बॉय ने गंवाई अपनी जान (ETV Bharat)

डिलीवरी बॉय पर कंपनी का टारगेट पूरा करने का होता है प्रेशर

कंपनी द्वारा टारगेट दिया जाता है कि एक डिलीवरी बॉय को हफ्ते में 300 से 400 के टारगेट पूरे करने हैं. ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो पाए. इसके चलते कई बार 15 घंटे भी काम करना पड़ता है. सुभाष नगर में हुए डिलीवरी बॉय डेथ मामले में कई बातें निकाल कर सामने आ रही है. अगर उसके पास टारगेट नहीं होता और समय से डिलीवरी पहुंचने का दबाव नहीं होता तो शायद वह रेड लाइट जंप नहीं करता और तेज आ रही कार से टक्कर नहीं होती और शायद उस लड़के की भी जान बच जाती.

दिल्ली में लगातार सड़क हादसों में जा रही लोगों की जान

बात दें कि पश्चिमी दिल्ली में एक महीने के अंदर यह तीसरा मामला है जब सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है. बीते मंगलवार, 17 फरवरी को द्वारिका में कार की टक्कर से साहिल नाम के युवक की मौत हो गई थी. इससे पहले जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइप लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर कर कमल नाम के युवक ने अपनी जान गंवा दी थी. लगातार बढ़ते सड़क हादसे प्रशासन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं.

