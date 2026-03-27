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बरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, दो गंभीर

हाफिजगंज इलाके में गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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बरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:43 AM IST

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बरेली: हाफिजगंज इलाके में गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जादोपुर से बाइक पर घर लौट रहे तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें नाजुक हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार हाफिजगंज निवासी इमरान, उवैश और जाबिर रात को जादोपुर से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे हाफिजगंज कर्बला के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने 23 वर्षीय इमरान को मृत घोषित कर दिया. उवैश और जाबिर की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.


तीनों युवक आपस में चचेरे-तहेरे भाई बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है. इंस्पेक्टर हाफिजगंज ने बताया कि घटना में एक युवक की मौत हुई है जबकि दो की हालत नाजुक है। घटना में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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