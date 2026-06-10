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यूपी में सड़क हादसा: बहराइच में दो कारों की भिड़ंत में दो लोगों की मौत, बरेली-हमीरपुर में 3 बाइक सवारों की जान गई

मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे कार सवार: मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दो युवकों ने दम तोड़ दिया, जिससे उनके परिजनों में कोहराम मच गया. क्षेत्राधिकारी (सीओ) कैसरगंज डीके श्रीवास्तव ने बताया कि ईको कार में सवार सभी लोग हुजूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और लखनऊ जा रहे थे, जहां से उन्हें मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी. इस हादसे में कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिस के अनुसार, ईको कार में हुजूरपुर के लौकही निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद इरशाद, उनके 32 वर्षीय भाई आरिफ, चालक 30 वर्षीय ताज बाबू, 16 वर्षीय गोलू, 18 वर्षीय अरुण और कैसरगंज के मेधवापुर निवासी 38 वर्षीय पृथ्वी पाल सवार थे.

टक्कर इतनी भीषण थी कि इको कार हाईवे पर ही पलट गई और बाइक सवार भी सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां से नाजुक हालत को देखते हुए सभी को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

बहराइच/बरेली/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के बहराइच-लखनऊ हाईवे पर दो कारों और एक बाइक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जरवल रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीरगंज बसैया पाते के पास यह दर्दनाक सड़क हादसा उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने सामने से आ रही ईको कार और एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

बहराइच हादसे में भाई समेत दो की मौत, केस दर्ज: इस दर्दनाक हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण 26 वर्षीय मोहम्मद इरशाद और 18 वर्षीय अरुण की इलाज के दौरान मौत हो गई है. सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मृतकों के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है. इस घटना के बाद से दोनों मृतकों के गांवों में मातम पसरा हुआ है.

बरेली में कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत: बरेली जिले के बहेड़ी-नैनीताल फोरलेन हाईवे पर हुए एक अन्य सड़क हादसे में घायल बाइक सवार ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में चल रही शादी की तैयारियां अचानक थम गईं और खुशियों का माहौल गम में बदल गया. जानकारी के अनुसार, बहेड़ी के मोहल्ला ब्यूलिया निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद अली पेशे से टीवी मैकेनिक का कार्य करते थे. वह मंगलवार को अपनी ससुराल क्षेत्र भूड़ा बिलवा से वापस अपने घर लौट रहे थे.

शादी वाले घर में पसरा मातम, टली बारात: इसी दौरान देवरनिया थाना क्षेत्र में नैनीताल फोरलेन हाईवे पर कठर्रा ढाल के पास एक अज्ञात कैंटर वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को बेरहमी से टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली को तत्काल बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. परिजनों ने बताया कि बुधवार को ही मोहम्मद अली के सगे साले की बारात ग्राम जवाहरपुर जानी थी, लेकिन इस हादसे के बाद बारात का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक के अंतिम संस्कार (दफीना) के बाद अब बेहद सादगी के साथ केवल निकाह की रस्म पूरी कराई जाएगी. देवरनिया थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

हमीरपुर में लोडर से भिड़ी बाइक, दो बाइक सवारों की मौत: क्षेत्राधिकारी सरीला शाहरुख खान ने बताया कि इटैलिया बाजा गांव निवासी पवन तिवारी (36) पुत्र संतोष तिवारी और कुलदीप मिश्रा (32) पुत्र दुबंका प्रसाद बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक से कहीं जा रहे थे. गोहांड-चंडौत मार्ग पर नौरा बाबा मंदिर के आगे ब्रजरानी पैलेस के पास सामने से आ रहे एक लोडर से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में दोनों की मौत हो गयी.

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