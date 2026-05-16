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दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

डूंगरपुर-आसपुर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में दो की मौत
हादसे में दो की मौत (फोटो ईटीवी भारत डूंगरपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 2:01 PM IST

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डूंगरपुर : जिले के सदर थाना क्षेत्र में डूंगरपुर-आसपुर मार्ग पर तिजवड़ स्कूल के पास शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम छा गया व घरों में गमगीन माहौल बना हुआ है.

सदर थाना के एएसआई अरविंद कुमार और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि सून्तिलाल पारगी निवासी सत्तू देवकी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि उसका बेटा राहुल पारगी (22) गुजरात में कारीगरी का काम करता था. गांव में शादी समारोह होने के कारण वह दो दिन पहले ही घर लौटा था. शुक्रवार को राहुल बाइक लेकर डूंगरपुर गया था. उसके साथ हेमेंद्र कलासुआ (22) पुत्र दिनेश कलासुआ निवासी ऊपर गांव और विशाल परमार (23) पुत्र हरीश परमार निवासी सिदड़ी खेरवाड़ा भी थे.

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देर शाम तीनों युवक बाइक से वापस गांव लौट रहे थे. इसी दौरान तिजवड़ स्कूल के पास तेज गति से आए डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और उनके सिर, हाथ व पैरों में गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद राहुल और हेमेंद्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल विशाल का अस्पताल में उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. मृतकों के परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है.

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