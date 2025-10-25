ETV Bharat / state

बालाजी दर्शन को निकले श्रद्धालु की मौत, महुआ में ट्रोले ने मचाई तबाही, बाइक सवार को रौंदा

दौसा : जिले में बीती रात सड़कों पर मौत का कहर टूट पड़ा. दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई. जबकि इन हादसों में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एक हादसा महुआ थाना क्षेत्र के एनएच-21 पर हुआ, वहीं दूसरा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 190 के पास पापड़दा थाना इलाके में हुआ. दोनों हादसों के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

पहला हादसा शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड पर हुआ. जानकारी के अनुसार, एक ट्रोला अनियंत्रित बाइक सवार को कुचलता हुआ रॉन्ग साइड चला गया. ऐसे में ट्रोले की चपेट में आने से बाइक सवार गब्बर (45) पुत्र जहीर निवासी गफूर बस्ती महुआ की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद भी ट्रोला नहीं रुका, वह रॉन्ग साइड ही भरतपुर की तरफ से आ रहे ट्रक से जा टकराया. टक्कर के बाद ट्रोला पास में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से भी जा टकराया, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

घायल को किया रेफर : मौके पर पहुंची महुआ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महुआ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. डीएसपी मनोहरलाल मीना ने बताया कि मृतक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं ट्रक में सवार रहीम (32) पुत्र रमजान निवासी मोटुका रोड महुआ गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया. देर रात तक पुलिस हादसे की वजह और मौके से फरार हुए ट्रोला चालक की पहचान में जुटी है.