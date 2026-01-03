पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत
पिथौरागढ़ जिले में कार के 300 मीटर गहरी खाई में गिरने की खबर सामने आई है. हादसे में दो लोगों के मौत की सूचना है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 3, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 6:22 PM IST
पिथौरागढ़/नैनीताल: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आया है. पिथौरागढ़ जिले में स्वालिक से आगे रनबिछुल इलाके में पुलिस को ऑल्टो कार के खाई में गिरने की सूचना मिली थी. मामले की जानकारी मिले ही राहत एवं बचाव के लिए एसडीआरएफ टीम को मौके पर भेजा गया था. हालांकि उससे पहले ही कार सवार दो लोगों की मौत हो चुकी थी. वहीं नैनीताल में भी कई दिनों से लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.
पुलिस से मिली सूचना के अनुसार तीन दिसंबर शनिवार को आपदा कंट्रोल कक्ष पिथौरागढ़ को कार खाई में गिरने की सूचना मिली थी, ये जानकारी एसडीआरएफ को दी गई. पोस्ट पिथौरागढ़ से उप निरीक्षक प्रेम उपराड़ी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया.
घटनास्थल पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वाहन में कुल तीन व्यक्ति सवार थे. इनमें से एक घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों द्वारा पहले ही सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका था. शेष दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.
एसडीआरएफ टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 300 मीटर गहरी खाई से दोनों मृतकों के शवों को निकालकर लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल दुर्गम पहाड़ी व नदी मार्ग से होते हुए सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद शवों को स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द कर 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल भेजा गया.
हादसे में मारे गए लोगों के नाम:
- हयात सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम सात सीलिंग
- संजय कुमार पुत्र प्रेम राम निवासी ग्राम पंडा.
नैनीताल में युवक का शव मिला: क्रिसमस की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता युवक का शव आज तीन जनवरी शनिवार को नैनी झील में मिला है. युवक की पहचान नैनीताल निवासी रोहित शर्मा के रूप में हुई है.
पिता ने बताया कि रोहित 25 दिसंबर को बिन बताए घर से चला गया था, जिसकी काफी खोजबीन की मगर पता नहीं चल सका. इसके बाद 30 दिसंबर को रोहित की गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज कराई गई, जिसके बाद से पुलिस भी रोहित को ढूंढ रही थी. वहीं आज स्थानीय लोगों ने ठंडी सड़क स्थित शनि मंदिर के पास झील में एक शव देखा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस ने नाव चालकों की मदद से शव को झील से बाहर निकाल, जिसकी पहचान लापता युवक रोहित शर्मा के रूप में हुई है. रोहित की पहचान उसके पिता पुष्कर शर्मा ने की.
एसएसआई दिनेश जोशी ने बताया कि मृतक की पहचान रोहन शर्मा (20 वर्ष) निवासी पिलग्रिम हाउस मल्लीताल के रूप में हुई है. रोहन 25 दिसंबर से लापता था. परिजनों द्वारा 30 दिसंबर को मल्लीताल कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी.
पुलिस के अनुसार युवक घर से नाराज होकर निकला था. आज दोपहर उसका शव नैनी झील से बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
पढ़ें---