बूंदी में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

बूंदी : शहर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हाददे में तीन युवक गंभीर रुप से घायल हो गए. बूंदी में पेट्रोल पंप के सामने देर रात दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि धमाके जैसी आवाज दूर तक सुनाई दी. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सीडेंट होते ही पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. सड़क पर चार युवक लहूलुहान हालत में पड़े तड़प रहे थे. लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल बूंदी पहुंचाया गया. इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया. वहीं प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीन युवकों को कोटा रेफर कर दिया गया. इसे भी पढ़ें: उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 6 से अधिक घायल