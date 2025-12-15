ETV Bharat / state

बूंदी में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

बूंदी में दो बाइक्स की आमने-सामने भिड़ंत में नमाना निवासी युवक शुभम मीणा की मौत हो गई.

बूंदी में हादसे में युवक की मौत
बूंदी में हादसे में युवक की मौत (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
बूंदी : शहर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हाददे में तीन युवक गंभीर रुप से घायल हो गए. बूंदी में पेट्रोल पंप के सामने देर रात दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि धमाके जैसी आवाज दूर तक सुनाई दी. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सीडेंट होते ही पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. सड़क पर चार युवक लहूलुहान हालत में पड़े तड़प रहे थे. लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल बूंदी पहुंचाया गया. इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया. वहीं प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीन युवकों को कोटा रेफर कर दिया गया.

सदर थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल नमाना निवासी युवक शुभम मीणा की मौत हो गई है. वहीं हरिपुरा निवासी धर्मराज, बूंदी के उंगलियां की डूंगरी निवासी बलराम गुर्जर और नीरज गुर्जर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका कोटा में उपचार जारी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि एक बाइक नमाना निवासी शुभम मीणा चला रहा था, जबकि दूसरी बाइक बूंदी-चित्तौड़ रोड निवासी बलराम गुर्जर के नियंत्रण में थी. पेट्रोल पंप के सामने दोनों बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई. तेज रफ्तार और संभवतः लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है. टक्कर के बाद दोनों बाइकें सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. इधर, शुभम मीणा की मौत की खबर मिलते ही उसके गांव नमाना में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

