श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा; दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, दो की मौत, छह घायल
गंभीर रूप से घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 4:24 PM IST
श्रावस्ती: जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे-730 पर हुए भीषण सड़क हादसे में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे घर के सामने सो रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत कुल छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
क्षेत्रअधिकारी आलोक कुमार अनुसार, एक ट्रक बलरामपुर से बहराइच की ओर ठंडे पेय पदार्थ लेकर जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक लकड़ी लादकर बहराइच से बलरामपुर की ओर आ रहा था. खरगौरा बस्ती विजयी पुरवा के पास नेशनल हाईवे-730 पर दोनों ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.
हादसे में ठंडे पेय पदार्थ से लदे ट्रक के चालक अंशु यादव (40) निवासी गुलरिया जगत, बरेली की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं लकड़ी से लदे ट्रक के चालक अमजद हुसैन, निवासी देवरी, सिद्धार्थनगर, ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गए. उन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि लकड़ी सड़क किनारे घर के सामने सो रहे लोगों पर जा गिरी. हादसे में अरुण कुमार पांडेय (32), उनकी पत्नी सीमा पांडेय (30) और पुत्र पीयूष पांडेय (13) गंभीर रूप से घायल हो गए.
इसके अलावा, ठंडे पेय पदार्थ वाले ट्रक के खलासी गोपी सिंह (42), सवारी मोहम्मद सद्दाम (30) और लकड़ी लदे ट्रक के खलासी नबीउल्लाह भी गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल खलासी गोपी सिंह ने बताया कि वे बांसी (सिद्धार्थनगर) से लकड़ी लेकर तंबौर की ओर जा रहे थे. उनका आरोप है कि सामने से आ रहा ट्रक अचानक उनकी लेन में आ गया, जिससे यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने राहत और बचाव कार्य कराते हुए जेसीबी से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल कराया. सीओ ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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