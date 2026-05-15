ETV Bharat / state

दर्दनाक सड़क हादसा: भीलवाड़ा में पुलिस कर्मियों सहित तीन लोगों की मौत, सीकर में 23 श्रद्धालु हुए घायल

हादसे के बाद जयपुर-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मांडल के पास लंबा जाम लग गया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से यातायात को सुचारू करवाया.

road accident in Bhilwara
हादसे के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा/सीकर : भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे के पास गुजरने वाले जयपुर-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हाई लेवल ब्रिज पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बाइक पर दो रेलवे पुलिस कांस्टेबल चोरी के आरोपी को लेकर जा रहे थे. इसी दौरान एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में आरोपी सहित तीनों की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है. इधर, एक अन्य हादसे में सीकर जिले के खाटूश्यामजी के रींगस रोड पर सोमवार देर रात दो सवारी गाड़ियों की भिड़ंत में 23 श्रद्धालु घायल हो गए.

रेलवे के एएसपी नरेश शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल अजमेर जिले के किशनगढ़ निवासी 55 वर्षीय लेखराज बागड़ी और कांस्टेबल 48 वर्षीय रविंद्र कुमार जाट दोनों बाइक पर भीलवाड़ा जिले के रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोपी 40 वर्षीय छोटू भील को मोटरसाइकिल पर लेकर माण्डल से भीलवाड़ा जा रहे थे.

भीलवाड़ा रेलवे के एएसपी नरेश शर्मा (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: पत्नी-बच्चों को ससुराल से लाने गया था युवक, लौटते समय हादसा, पिता-पुत्र की मौत

मांडल चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हाई लेवल ब्रिज पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक को एक ट्रक ने चपेट में ले लिया. इससे दोनों पुलिस कांस्टेबलों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घायल चोरी के आरोपी छोटू को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में रेफर किया गया, वहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. घटना के बाद अजमेर से रेलवे के एएसपी नरेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद दोनों पुलिस कांस्टेबलों के परिवार को ढांढस बंधाया. हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर माण्डल डीएसपी राहुल जोशी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से यातायात को सुचारू करवाया.

दो सवारी गाड़ियों की भिड़ंत में 23 श्रद्धालु घायल: सीकर जिले के खाटूश्यामजी के रींगस रोड पर सोमवार देर रात दो सवारी गाड़ियों की भिड़ंत में 23 श्रद्धालु घायल हो गए. हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. कोतवाली थाना प्रभारी पवन चौबे मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया. अस्पताल प्रभारी डॉ. गोगराज निठारवाल ने बताया कि घायलों में से 10 गंभीर श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है. हादसे में घायल अधिकांश श्रद्धालु बिहार के रहने वाले हैं, जो जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे. वहीं दूसरी गाड़ी में उत्तर प्रदेश के चार श्रद्धालु तथा चित्तौड़गढ़ के तीन श्रद्धालु सवार थे.

TAGGED:

THEFT ACCUSED DIED
TWO CONSTABLES DIED IN ACCIDENT
HIGHWAY JAM DUE TO ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.