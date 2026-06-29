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जयपुर-अजमेर हाइवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, तीन की मौत, सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे

जयपुर : आज सोमवार सुबह जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. यह हादसा मोखमपुरा के पास हुआ. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जबकि मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मोखमपुरा थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सड़क किनारे खड़ी एक बस को पीछे आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

जयपुर के रहने वाले हैं मृतक और घायल : थानाधिकारी सुरेश बताया कि बस सवार लोग चित्तौड़गढ़ से जयपुर की तरफ जा रहे थे. बस का एक्सेल टूटने से बस खराब हो गई और सड़क किनारे रुकी हुई थी. इस हादसे में घाट की गुनी (जयपुर) निवासी मधुराज (30), चांदपोल (जयपुर) निवासी राहुल हरिजन (29) और राजपूतों का मोहल्ला, कानोता (जयपुर) निवासी भंवर सिंह राजावत की मौत हो गई. जबकि हीदा की मोरी, जयपुर निवासी कांता (51) रोहन (21), वर्षा (16), कार्तिक (8), पुरानी बस्ती जयपुर निवासी रेखा (43), और बलोदा का रास्ता (जयपुर) निवासी चंचल आदिवाल (13) घायल हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

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