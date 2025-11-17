ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे मजदूरों को रौंदा, 2 महिलाओ की मौत, 4 लोग हुए घायल

कार ने कई लोगों को कुचला ( Source : Sambharlake Police )

जयपुर: जिले के सांभरलेक थाना इलाके के शाकंभरी माता सड़क मार्ग पर रविवार रात को एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे मजदूरों को रौंद दिया. हादसे में दो महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सांभरलेक के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर सभी को जयपुर रेफर किया है. थानाधिकारी राम मिलन मीणा ने बताया कि हादसे में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बत्ती बाई उम्र 50 वर्ष और केशकली उम्र 42 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव मोर्चरी में रखवा दिया है. हादसा इतना खतरनाक था कि टक्कर मारने वाली कार भी पलट गई और क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे एक खड़े में गिर गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पढे़ं. NH-52 पर हादसा: रॉन्ग साइड ट्रक ने मारी कार को टक्कर, दो की मौत