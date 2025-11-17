ETV Bharat / state

तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे मजदूरों को रौंदा, 2 महिलाओ की मौत, 4 लोग हुए घायल

जयपुर में एक कार ने कई लोगों को कुचल दिया. इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई.

कार ने कई लोगों को कुचला
कार ने कई लोगों को कुचला (Source : Sambharlake Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
जयपुर: जिले के सांभरलेक थाना इलाके के शाकंभरी माता सड़क मार्ग पर रविवार रात को एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे मजदूरों को रौंद दिया. हादसे में दो महिलाओं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सांभरलेक के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर सभी को जयपुर रेफर किया है.

थानाधिकारी राम मिलन मीणा ने बताया कि हादसे में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बत्ती बाई उम्र 50 वर्ष और केशकली उम्र 42 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव मोर्चरी में रखवा दिया है. हादसा इतना खतरनाक था कि टक्कर मारने वाली कार भी पलट गई और क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे एक खड़े में गिर गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया.

पढे़ं. NH-52 पर हादसा: रॉन्ग साइड ट्रक ने मारी कार को टक्कर, दो की मौत

हादसे के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार : सरपंच मूलचंद गुर्जर ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी. ऐसे में सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी. कार में सवार दंपती घटना के बाद ही मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और जेसीबी की मदद से कार को उठाकर नीचे दबे महिला के शव को बाहर निकाला. सभी को एंबुलेंस की सहायता से सांभरलेक के अस्पताल पहुंचाया.

परिजनों की मौजूदगी में शव का होगा पोस्टमार्टम : पुलिस उपाधीक्षक सांभरलेक अनुपम मिश्रा ने बताया कि रात को हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर भेजा गया और स्वयं भी मौके पर गए. सड़क हादसे मृत दोनों महिलाओं के शव मोर्चरी में रखवा दिए थे और गंभीर घायलों को जयपुर रेफर करवा दिया था. मृतक महिलाओं के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई. सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में दोनों महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और कार में सवार लोगों की तलाश शुरू कर दी है.

