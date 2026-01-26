ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लौट रही विद्यार्थियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 25 घायल

घायलों में से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें डीडवाना स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

घायलों को अस्पताल ले जाया गया
घायलों को अस्पताल ले जाया गया (Source : लावेश जोशी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 5:16 PM IST

कुचामनसिटी : डीडवाना कुचामन जिले के छोटी खाटू के नजदीक खुनखुना थाना क्षेत्र के कुचेटीया गांव के पास सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद लौट रही विद्यार्थियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में 25 से ज्यादा छात्र-छात्राएं घायल हो गई. इनमें से एक छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

डीडवाना पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह ने बताया कि यह पिकअप मंडूकरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से विद्यार्थियों को लेकर भवाद गांव की ओर जा रही थी. इसी दौरान कुचेटीया के पास वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप पलट गई. हादसे के समय पिकअप में 32 से अधिक छात्र-छात्राएं सवार थे, जिन्हें हादसे में चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

डीडवाना पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह (Source : लावेश जोशी)

बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल छात्र–छात्राओं को तुरंत छोटी खाटू के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. घायलों में से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें डीडवाना स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी घायल छात्र-छात्राएं भवाद गांव के निवासी हैं. घटना की सूचना मिलती है जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी राजकीय अस्पताल पहुंचकर बच्चों से घटना की जानकारी ली. हादसे की सूचना मिलते ही खुनखुना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

