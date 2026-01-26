ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लौट रही विद्यार्थियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 25 घायल

घायलों को अस्पताल ले जाया गया ( Source : लावेश जोशी )