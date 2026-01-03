ETV Bharat / state

NH 52 पर अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस, 12 से अधिक यात्री चोटिल

कोटा में बस पलटी ( Source : Local )

कोटा : नेशनल हाईवे 52 पर शनिवार स्लीपर कोच बस के पलटने का मामला सामने आया है. यह दुर्घटना सुबह 6 बजे के आसपास हुई है. बीकानेर से भोपाल जा रही बस कोटा को क्रॉस कर नेशनल हाईवे 52 पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में 12 से अधिक लोगों को चोट लगी है, जिनमें से 4 से 5 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है. बस में सवार यात्रियों ने चालक पर तेज गति में बस चलाने का आरोप लगाया है. यात्रियों का कहना है कि कोहरे में भी काफी तेज गति से बस को चलाया जा रहा था. 4-5 लोग भर्ती : दुर्घटना की सूचना मिलने पर रानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. इसमें 112 व्हीकल में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल कुलदीप चौधरी का कहना है कि उन्हें कंट्रोल रूम से सुबह 6:15 बजे सूचना मिली थी. इसके बाद वह 6:30 बजे मौके पर पहुंच गए थे. घटनास्थल थाने से करीब 15 किलोमीटर दूर है. यह नेशनल हाईवे 52 पर जगपुरा और कसार के बीच केवल नगर व आलनिया की सीमा में हुआ है. बस सड़क के साइड में पलटी हुई थी. ऐसे में उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और तत्काल एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भेजा गया था. करीब 4 से 5 लोगों को घायल अवस्था में भेजा गया है. इनमें ज्यादा गंभीर घायल व्यक्ति नहीं हैं. बस भी ज्यादा दूर जाकर नहीं पलटी है, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.