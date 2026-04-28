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बाइक को बचाने के चक्कर में निजी स्कूल वाहन बेकाबू होकर पलटा, 11 बच्चे हुए घायल

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्कूली बच्चों व शिक्षकों को छुट्टी दे दी.

अलवर में सड़क हादसा
अलवर में सड़क हादसा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 10:57 AM IST

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अलवर : जिले के राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे मार्ग अंतर्गत गोठ गांव के पास मंगलवार को एक निजी स्कूल वाहन (वैन) बाइक को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर पलट गया. हादसे के दौरान वाहन में 11 स्कूली बच्चे व शिक्षक मौजूद थे, जो घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय उपचार के लिए भिजवाया. घटना की सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. वहीं, घटना के बाद राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा भी राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्कूली बच्चों व शिक्षकों को छुट्टी दे दी.

वाहन में सवार स्कूल शिक्षिका मनप्रीत कौर ने बताया कि स्कूली वाहन बाइक को बचाने के चक्कर में संतुलित होकर पलट गई. हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी. सभी बच्चे व शिक्षक सुरक्षित हैं. उपचार के लिए सभी बच्चों को राजगढ़ जिला अस्पताल लेकर आया गया है. स्कूली वाहन चालक विश्राम गुर्जर ने बताया कि वह रोजाना की तरह राजगढ़ की ओर से बच्चों को वाहन में बैठाकर ले जा रहा था. गोठ गांव के पास आगे चल रही बाइक को बचाने के चलते वाहन असंतुलित हुआ.

स्कूल बस पलटी (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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स्कूल वाहन असंतुलित होकर पलटा
स्कूल वाहन असंतुलित होकर पलटा (ETV Bharat Alwar)

गोठ गांव के स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार को बांदीकुई स्थित एक निजी स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रहा था. बीच रोड पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में वाहन असंतुलित होकर पलट गया. घटना में ड्राइवर विश्राम गुर्जर को हल्की चोट आई है, जबकि स्कूली बच्चों व शिक्षकों को वाहन से बाहर निकालकर राजगढ़ चिकित्सालय उपचार के लिए भिजवाया गया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

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SCHOOL VAN OVERTURNED IN ALWAR
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