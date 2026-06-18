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गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, दोनों वाहन खाई में गिरे, 2 पुलिसकर्मी सहित 3 घायल

पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर ( ETV Bharat Dausa )