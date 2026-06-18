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गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, दोनों वाहन खाई में गिरे, 2 पुलिसकर्मी सहित 3 घायल

हादसे में झांपदा थाने में तैनात ड्यूटी ऑफिसर लखन और कांस्टेबल संजय गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर
पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 12:27 PM IST

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दौसा : दौसा-कोथून नेशनल हाईवे पर लाखनपुर के समीप बुधवार देर रात झांपदा थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. बुधवार देर रात गश्त पर निकली पुलिस टीम की गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन और ट्रेलर दोनों हाईवे से नीचे खाई में जा गिरे. हादसे में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हुए हैं.

झांपदा थाना प्रभारी श्रीकिशन मीणा ने बताया कि घायलों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए और उनके बेहतर उपचार की व्यवस्था करवाई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ट्रेलर भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा. दुर्घटना के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा.

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सूचना मिलते ही झांपदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया. दुर्घटना स्थल पर देर रात तक राहत कार्य चलता रहा. पुलिस ने ट्रेलर चालक के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. हादसे में झांपदा थाने में तैनात ड्यूटी ऑफिसर लखन और कांस्टेबल संजय गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों पुलिसकर्मियों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. वहीं, पुलिस वाहन चला रहे चालक को भी हल्की चोट आई है.

दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल उपचार के लिए लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों पुलिसकर्मियों को जयपुर रेफर कर दिया है. फिलहाल घायलों का जयपुर में उपचार जारी है. पूरे मामले की जांच कर दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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