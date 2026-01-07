ETV Bharat / state

ट्रेलर की टक्कर से बीच सड़क पर पलटी बस, सोलर प्लांट के 36 कर्मचारी घायल

हादसा उस वक्त हुआ जब निजी सोलर प्लांट की बस कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस घर छोड़ने जा रही थी.

बस और ट्रेलर में भिड़ंत
बस और ट्रेलर में भिड़ंत (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 10:31 AM IST

अजमेर : जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ शहर में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे स्थित बड़गांव चौराहा क्षेत्र के पास सोलर प्लांट के कर्मचारियों से भरी एक बस तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से पलट गई. हादसा इतना भयावह था कि हाईवे पर चीख पुकार मच गई. हादसे में 36 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है.

किशनगढ़ शहर थाना प्रभारी बन्नलाल चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में बस सवार कई कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें पांच कर्मचारियों की हालत गंभीर है. मौके पर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराया. पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच जारी है. ​हादसा उस वक्त हुआ जब पाटन क्षेत्र स्थित एक निजी सोलर प्लांट की बस कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस घर छोड़ने जा रही थी. बस जैसे ही बड़गांव चौराहे पर यू-टर्न ले रही थी, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरह असंतुलित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई.

​हादसा होते ही बस के भीतर और हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. सूचना पर किशनगढ़ शहर थाना और बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. ​पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घायलों को किशनगढ़ के राजकीय YN अस्पताल और मार्बल सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.​ चिकित्सकों के अनुसार, घायल हुए 36 से अधिक लोगों में से 5 कर्मचारियों की स्थिति नाजुक है, जिन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया है.

