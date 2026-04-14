बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा : कार और पिकअप में भीषण भिड़ंत, चार लोगों की दर्दनाक मौत

बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा : कार और पिकअप में भीषण भिड़ंत, चार लोगों की दर्दनाक मौत
गाड़ी की दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान की जा रही है.
Published : April 14, 2026 at 4:26 PM IST
बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार दोपहर को बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. कार और पिकअप गाड़ी के बीच हुई भीषण भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है.
बाड़मेर उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि हरसाणी फांटा बीएसएफ गेट के पास कार और पिकअप गाड़ी के बीच हादसा हुआ है, पिकअप में सवार एक व्यक्ति घायल है, जबकि कार में सवार चार लोगों की मौत हुई है. गाड़ी की दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान की जा रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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यह घटना जिले के ग्रामीण थाना इलाके के नेशनल हाईवे 68 पर हरसाणी फांटा और जालीपा के बीच सड़क मार्ग पर हुई है. आमने-सामने से दोनों वाहनों की टक्कर हुई है. हादसे के बाद गाड़ियों में सवार लोगों को जिला अस्पताल लाया गया. यहां पर चिकित्सकों ने एक बच्चे व महिला सहित चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत, डिप्टी रमेश कुमार शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी जुटाई.
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एक महिला व बच्चों समेत चार लोग गाड़ी में सवार होकर जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ आ रहे थे, जबकि पिकअप गाड़ी बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी. इस दौरान हरसाणी फांटे और जालीपा के बीच अचानक दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई. मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस उनके पास मिले गाड़ी के दस्तावेजों के आधार पर पहचान करने में जुटी हुई है.