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फलोदी में बस और कार की टक्कर, रामदेवरा जा रहे चार युवकों की मौत

फलोदी : शनिवार रात को तूफान की चपेट में आने से फलोदी के मंडला के निकट बड़े सड़क हादसे में चार की मौत हो गई. देचू थाने के सब इंस्पेक्टर हनवंत सिंह के अनुसार मंडला के निकट पाली से रामदेवरा जा रहे चार युवकों की मौत हो गई. तूफान के कारण मंडला कला के पास 85 मील पर निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में पाली जिले के सुमेरपुर निवासी दलपत कुमार, अशोक राम, प्रकाश और एक अन्य की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को रात को जोधपुर उपचार के लिए भेजा गया.

घर जा रहे कांस्टेबल की हुई मौत : फलोदी जिले के भोजासर थाने में पदस्थापित कांस्टेबल रमेश बिश्नोई शनिवार दोपहर अवकाश अपने घर जा रहा था. चैनपुरा पलीना के बीच उसकी बाइक को एक बस ने चपेट में ले लिया. इस हादसे में रमेश बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शाम को जिला पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.