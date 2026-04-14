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बारात में आई गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, 50 फीट दूर खेत में गिरी, 3 की मौत

सभी युवक मोई गांव में अपने दोस्त की बारात में शामिल होने आए थे.

दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी
दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 9:46 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:13 AM IST

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सिंघाना (झुंझुनू) : सिंघाना क्षेत्र के भैंसावता गांव के नजदीक सोमवार देर रात करीब एक बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बारात में आई गाड़ी के पलटने से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. घायल युवक का इलाज चल रहा है.

सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि सभी युवक मोई गांव में अपने दोस्त की बारात में शामिल होने आए थे. सभी युवक देर रात दूल्हे की गाड़ी लेकर किसी काम से चिड़ावा की ओर आ रहे थे. तभी भैंसावता के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. बताया जा रहा है कि गाड़ी कई पलटियां खाते हुए रोड से करीब 50 फीट दूर एक खेत में जा गिरी. हादसे में गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई.

सिंघाना थानाधिकारी सुगन सिंह (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही तुरंत 108 एंबुलेंस के जरिए घायलों को नजदीकी चिड़ावा अस्पताल रेफर करवाया गया. टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और क्रेन की सहायता से गाड़ी को सीधी करवाकर घायलों को बाहर निकाला गया. हादसे में तीन युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया. एक घायल को जिला अस्पताल झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया था.

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गाड़ी के परखच्चे उड़े
गाड़ी के परखच्चे उड़े (ETV Bharat)

इनकी हुई मौत : हादसे में संदीप कड़वासरा पुत्र सवाई सिंह, तनिष्क शेखावत पुत्र मनोहर सिंह और धर्मेंद्र पुत्र महावीर सिंह निवासी उदावास की मौत हो गई. वहीं, अजय पुत्र सहीराम निवासी बाकरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही चिड़ावा और सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को चिड़ावा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

Last Updated : April 14, 2026 at 10:13 AM IST

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CAR OVERTURNED IN JHUNJHUNU
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