कार और ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत, 5 गंभीर घायल, तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था परिवार

झालावाड़ : जिले के गरोठ-उज्जैन फोरलेन पर तीसाई गांव के पास सोमवार देर रात एक कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सात लोगों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गरोठ-उज्जैन फोरलेन की 1033 सेवा की मदद से सभी घायलों को तुरंत उज्जैन भेजा गया. जहां रास्ते में एक और युवक की मौत हो गई. मृतकों में मनोज जैन और राहुल जैन शामिल बताए जा रहे हैं. एक शव को डग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

डग सीआई भंवर सिंह के अनुसार, कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के इंदौर-धार जिले के रहने वाले थे. वे सुवासरा के पास स्थित घसोई तीर्थ के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही गंगधार पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू की. खबर मिलते ही जैन समाज के लोग, नगर के युवा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार जैन भी डग अस्पताल पहुंच गए.