कार और ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत, 5 गंभीर घायल, तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था परिवार

झालावाड़ में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं.

कार और ट्रेक्टर की टक्कर
कार और ट्रेक्टर की टक्कर (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 11:44 AM IST

झालावाड़ : जिले के गरोठ-उज्जैन फोरलेन पर तीसाई गांव के पास सोमवार देर रात एक कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सात लोगों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गरोठ-उज्जैन फोरलेन की 1033 सेवा की मदद से सभी घायलों को तुरंत उज्जैन भेजा गया. जहां रास्ते में एक और युवक की मौत हो गई. मृतकों में मनोज जैन और राहुल जैन शामिल बताए जा रहे हैं. एक शव को डग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

डग सीआई भंवर सिंह के अनुसार, कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के इंदौर-धार जिले के रहने वाले थे. वे सुवासरा के पास स्थित घसोई तीर्थ के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही गंगधार पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू की. खबर मिलते ही जैन समाज के लोग, नगर के युवा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार जैन भी डग अस्पताल पहुंच गए.

पढे़ं. हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, संगरिया के मानकसर के पास निजी बस पलटी, 3 की मौत, 14 घायल

डग सीआई भंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया, जो अस्पताल पहुंच चुके हैं. शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. हादसे में घायलों का इलाज उज्जैन में जारी है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

