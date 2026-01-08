नागौर में कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल
हादसे की वजह घना कोहरा और कम दृश्यता बताई जा रही है.
Published : January 8, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : January 8, 2026 at 11:31 AM IST
नागौर : जिले के सुरपालिया बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे–58 पर घने कोहरे के चलते कार और एक निजी बस की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही सुरपालिया पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले सुरपालिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत को देखते हुए नागौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. हादसे में मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
नागौर हॉस्पिटल चौकी इंचार्ज मुकेश ने बताया कि सुरपालिया में यह हादसा हुआ है. 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जिनके शवों को डेह हॉस्पिटल में रखवाया गया. वहीं, 5 घायलों को नागौर लाया गया, जिसमें से एक और ने दम तोड़ दिया. शेष घायलों का इलाज जारी है. प्राथमिक जांच में हादसे की वजह घना कोहरा और कम दृश्यता बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. पुलिस ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.