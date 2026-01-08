ETV Bharat / state

नागौर में कार और बस की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल

नागौर : जिले के सुरपालिया बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे–58 पर घने कोहरे के चलते कार और एक निजी बस की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही सुरपालिया पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले सुरपालिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत को देखते हुए नागौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. हादसे में मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.