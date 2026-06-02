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बारां के शाहबाद में स्लीपर बस पलटी, 2 की मौत, 14 यात्री घायल

बारां : जिले के शाहबाद क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कस्बा थाना थाना क्षेत्र के फरेदुआ गांव के पास ग्वालियर से कोटा जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए. हादसा शाहबाद उपखंड के फरेदुआ के निकट हुआ. दुर्घटना की सूचना मिलते ही कस्बाथाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बस में सवार घायल यात्रियों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी और शाहबाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. कस्बा थाना थाना अधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य यात्री घायल हुए हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.